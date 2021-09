Sappiamo che il nostro Paese è ricco di luoghi meravigliosi. Comunque ci fa sempre piacere quando anche il resto del Mondo se ne accorge. Stavolta sono al centro dell’attenzione le due meravigliose isole italiane entrate nella classifica delle più belle al Mondo nel 2021. Non ci stupirà certo sapere a quali si riferiscono. Questo però vuol dire che il pubblico internazionale sta andando al di là delle famose isole greche. Soprattutto considerato che le nostre due isole italiane si meritano tutta questa attenzione. Sono ricche di storia, cultura e splendidi paesaggi naturali. Sono l’esemplificazione perfetta di ciò che l’Italia ha da offrire oltre Roma e Firenze. Le loro spiagge in particolare sono davvero da mozzare il fiato. Chissà che vederle in classifica non ci spinga a visitarle: dopotutto sono proprio a un passo da casa.

Le due meravigliose isole italiane sono entrate nella classifica delle più belle al Mondo nel 2021

Travel + Leisure è una rivista di viaggio americana con quasi 5 milioni di lettori. Sono stati loro a creare la classifica delle 25 isole più belle del Mondo. Il magazine gli ha chiesto di votare in base alle proprie esperienze. I lettori si dovevano basare su diversi criteri di valutazione. Nel caso delle isole dovevano votare su: attività svolte, attrazioni, natura, spiagge, cibo, cordialità e valore generico della destinazione.

Sulla base delle loro valutazioni sono rientrate in classifica anche due isole italiane. Queste sono la Sicilia e la Sardegna. La Sicilia è arrivata al sesto posto, con un punteggio di 90,49 su 100. La Sardegna invece è arrivata al sedicesimo posto, con un punteggio di 88,75 su 100. Le votazioni sono state controllate e i voti fraudolenti sono stati esclusi. Possiamo quindi essere certi della velocità dei punteggi. Comunque, a prescindere dalla posizione che Sicilia e Sardegna occupano, deve riempirci d’orgoglio il fatto che le nostre due maggiori isole facciano parte delle 25 più belle al Mondo. Consideriamo infatti che sono affiancate da destinazioni arcinote come Bali, Milos, Madeira, Hawaii e Galapagos.

Il valore di Sicilia e Sardegna

Quest’estate gli italiani stessi hanno riscoperto questi gioielli del Mediterraneo. Le restrizioni ai viaggi, infatti, ci hanno costretto a guardare con più attenzione dentro i confini di casa nostra. Anche ProiezionidiBorsa ha esplorato con attenzione ciò che queste isole hanno da offrire. Nominando appunto le spiagge più belle del Mondo libere dai turisti e a un passo da casa. Entrambe poi hanno fatto parte delle 3 isole spettacolari ed economiche per gli amanti del vino e della buona cucina a pochi passi da casa nostra.