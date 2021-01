I calcoli renali sono uno di quei disturbi in assoluto più dolorosi e fastidiosi in cui possiamo incorrere. Nulla, o quasi, infatti, come una colica renale ci può mettere k.o., conducendoci fino al ricovero ospedaliero. Mantenere puliti i reni a tavola evitando i calcoli è un’operazione assolutamente semplice, ma che dobbiamo fare quotidianamente. “Prevenire è meglio che curare” si presta concretamente a questa tematica, che andiamo ad affrontare con i nostri Esperti della Redazione.

Cos’è la colica renale

Qualcuno dei nostri Lettori avrà magari sperimentato di prima persona il dolore di una colica renale. Ma, cos’è esattamente e cosa comporta? Nella sua pericolosità, alla fine la colica renale è un sinistro davvero molto semplice. Responsabili di una colica sono infatti dei piccoli depositi di calcio e acidi urici che transitano e si depositano nei nostri reni. La loro presenza va a determinare la cosiddetta calcolosi renale. Prevenirla non è difficile e ci basterà mantenere puliti i reni a tavola evitando i calcoli e i relativi dolori. Vediamo a tal proposito i suggerimenti e le azioni quotidiane per evitarli.

Dieta mediterranea

Come sostiene una delle maggiori fondazioni internazionali per la salvaguardia della salute, quella di Umberto Veronesi, la dieta mediterranea aiuta a tenere puliti reni. Infatti, un’alimentazione comprensiva di tanta frutta e verdura, cereali e legumi, pesce e olio extravergine di oliva è alla base della salute renale. Cerchiamo di ridurre, se possibile, le porzioni di carne rossa, salumi e affettati, uova e latticini. Ridurre significa non rinunciare assolutamente, ma gustarli senza eccessi, magari un paio di volte a settimana.

Poco sale e tanta acqua

Due segreti, ma non poi così tali, per i nostri reni sono: poco sale e tanta acqua. Cerchiamo di utilizzare le spezie più del sale e beviamo almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Molto bene fanno ai nostri reni anche i tè e le tisane fatte in casa. Attenzione, invece ai succhi e alle bibite troppo zuccherati o ricchi di additivi, autentici nemici dei nostri reni.

Tanta attività motoria e poco fumo

Infine, i nostri reni traggono benefici quotidiani se facciamo regolare attività fisica, se non fumiamo e se limitiamo l’alcol. Altra cosa fondamentale: non assumiamo mai farmaci di nostra iniziativa, ma sempre e solo dietro prescrizione medica, del farmacista o di uno specialista. Invitiamo alla lettura dei suggerimenti per mantenere controllata anche la glicemia.

