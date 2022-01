Non c’è niente di più rilassante di tornare a casa dopo una lunga giornata di lavoro e finalmente accovacciarsi sul divano con il plaid, TV e una bella tazza calda e fumante. Ma è ancora più soddisfacente quando quella tazza sia anche molto salutare.

In periodi come questo, abbiamo bisogno di star bene sia fisicamente che mentalmente. Per questo vitamine, sali minerali e antiossidanti sono fondamentali per il nostro organismo. Soprattutto quando avvertiamo tensione, rigidità, freddo, dolori muscolari e reumatismi.

Questi “sintomi” potrebbero essere normali vista la stagione invernale in cui il freddo si fa sentire e il corpo, una volta al caldo, potrebbe risentirne e per questo potrebbe reagire in questa maniera. Non necessariamente, infatti, si potrebbe trattare di patologie o condizioni fisiche. Ma per questo si consiglia di parlare con il proprio medico di fiducia o di fare degli esami come prevenzione.

Ma vediamo nel dettaglio gli ingredienti per avere un pieno di antiossidanti e vitamina C contro dolori muscolari con questa tisana che ci riscalderà dalle mani ai piedi. A tal proposito, se si hanno sempre i piedi freddi consigliamo questo pediluvio che aiuterebbe la circolazione sanguigna e servirebbe ad alleviare la stanchezza ed avere così le gambe più leggere.

Gli ingredienti

Oltre a riscaldarci, questa tisana contiene diversi ingredienti dagli effetti benefici:

karkadè;

chiodi di garofano;

mela;

miele.

Il karkadè si trova già nei supermercati e nelle erboristerie sotto forma di infuso, tramite l’essiccazione dei fiori di Hibiscus. I chiodi di garofano sono utilizzati nella pratica omeopatica poiché si sostiene, così come afferma anche Humanitas, che abbiano funzioni antinfiammatorie e che proprio per questo siano utilizzati contro i dolori muscolari. Oltre a questa importante funzione, sono degli alleati anche nel promuovere la corretta digestione evitando il gonfiore addominale. Inoltre, contengono importanti sali minerali come il magnesio, il fosforo e il potassio. Quest’ultimo, per esempio, è essenziale per l’organismo e si rischierebbe molto qualora avessimo il potassio basso.

Nella maggior parte dei casi è sottovalutata, ma la mela è davvero preziosa. Innanzitutto, è fonte di antiossidanti e ricca di sali minerali e vitamina C. Ma la mela è consigliata per diverse patologie perché “una mela al giorno toglie il medico di torno”.

Ciò che dovremmo fare è quello di prendere un pentolino e versare dell’acqua naturale, e inserire fette sottili di mela, due o tre chiodi di garofano e nel frattempo preparare anche l’infuso di karkadè. Facciamo bollire per 3 o 4 minuti e uniamo. Si consiglia di bere la tisana calda, ma è possibile berla anche fredda.

