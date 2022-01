Stiamo per arrivare alla conclusione del mese di gennaio e quindi molti di noi si stanno preparando all’arrivo di febbraio. Per arrivare davvero pronti, bisogna, però, avere qualche indicazione su cosa potrebbe aspettarci nelle prossime settimane.

A venirci in soccorso è l’oroscopo, che divide come al solito tutti i segni tra fortunati e sfortunati. In particolare, oggi ne vediamo due per i quali arriveranno buone notizie, ma devono stare attenti alle insidie. Infatti, avremo gennaio e febbraio di grande fortuna per questi segni che però dovranno sfidare Mercurio.

I due segni e le insidie di Mercurio

Fino al 2 febbraio, ci troveremo nella condizione detta di “Mercurio retrogrado”, in cui questo pianeta sembra ruotare al contrario. Quando questo succede, si possono creare alcune difficoltà per quasi tutti i segni dell’oroscopo.

Ce ne sono due in particolare che devono guardarsi le spalle. Il primo è il Leone. Infatti Mercurio porterà alcuni rischi sotto il profilo comunicativo. Un messaggio su Whatsapp o su Instagram, una mail di lavoro, una frase detta nel modo sbagliato: queste sono le cose che potrebbero portare incomprensioni tra il Leone e le persone che lo circondano. Per evitare quindi alcun litigio, è bene che il Leone stia molto attento a che cosa dice e che cosa scrive.

Gennaio e febbraio di grande fortuna per questi segni che però dovranno sfidare Mercurio

Una cosa simile succederà anche alla Vergine, la quale dovrà fare i conti con gli stessi problemi comunicativi del Leone. La Vergine, tuttavia, avrà problemi soprattutto nella comunicazione di coppia e questo può portare a diverbi con il partner. A volte, quindi, è meglio tacere invece che far valere a tutti i costi le proprie idee. Se rischiamo di farci capire male, non risolviamo niente ma al contrario peggioriamo soltanto la situazione.

Insomma, per entrambi i segni è chiaro cosa bisogna fare: stare attenti a come si comunica. Se riusciranno a evitare incomprensioni, la fine di gennaio sarà sfavillante. Anche febbraio porterà con sé molta fortuna. Infatti, entrambi i segni manterranno buoni rapporti con amici, colleghi e con il partner. Ciò permetterà al Leone e alla Vergine di vivere un febbraio spensierato, lontano da qualunque tipo di litigio.

Da tenere d’occhio sarà soprattutto la vita professionale, che potrebbe regalare qualche buona sorpresa. Di conseguenza, anche una bella ricompensa economica è dietro l’angolo. Bisognerà, però, aspettare ancora un po’, almeno fino a marzo.

