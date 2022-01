La comunità scientifica ha largamente dimostrato che per vivere in buona salute bisogna svolgere regolarmente un’attività fisica di moderata intensità ed alimentarsi correttamente. È importante scegliere sempre cibi sani e ricchi di sostanze nutritive preziose, quindi più cereali integrali, legumi, pesce, frutta e verdura. Gli zuccheri, i cereali raffinati, la carne grassa e i latticini andrebbero invece consumati con moderazione.

Questo primo piatto con funghi e carciofi è l’ideale per combattere il colesterolo facendo il pieno di fibre e antiossidanti

La dieta mediterranea con i suoi piatti leggeri e nutrienti, fatti di ingredienti freschi e di stagione, è un vero toccasana per la salute. In questo articolo verrà proposto un classico della cucina italiana, un primo piatto sfizioso e salutare, ricco di verdure succulente: i carciofi e i funghi.

I carciofi sono diuretici, depurativi e disintossicanti per il fegato e per l’intero organismo. L’importante contenuto di fibre aiuta a regolarizzare l’intestino, eliminando scorie e tossine. La presenza di cinerina favorisce la digestione e l’abbassamento del colesterolo cattivo. Gli antiossidanti naturali, infine, contrastano l’azione dei radicali liberi.

I funghi sono utili per rinforzare il sistema immunitario e rallentare l’invecchiamento perché ricchi di minerali e vitamine. La presenza di fibre insolubili, invece, contrasta l’accumulo di colesterolo cattivo nel sangue prevenendo problemi circolatori.

Chi l’avrebbe mai immaginato che un piatto di pappardelle con carciofi e funghi facesse così bene?

La ricetta

Gli ingredienti per 4 persone sono:

380 gr di pappardelle,

250 gr di funghi champignon o misti;

4 carciofi;

2 spicchi d’aglio;

parmigiano a piacere q.b.;

brodo vegetale q.b.;

olio evo q.b.,

sale q.b.

Per preparare il piatto bisogna innanzitutto eliminare le foglie e i gambi più duri, spuntarli, tagliarli a spicchi e togliere la barba all’interno, se c’è.

In una padella far rosolare per 5 minuti un filo d’olio, uno spicchio d’aglio e i carciofi. Aggiungere un mestolo di brodo caldo, far cuocere per 20 minuti e regolare di sale.

Nel frattempo pulire i funghi, affettarli e metterli in un’altra padella con olio e aglio. Regolare di sale e farli cuocere fino all’assorbimento dell’acqua di vegetazione.

Trasferire i funghi nella padella dei carciofi, aggiungere un po’ d’acqua di cottura, mescolare e scaldare tutto insieme.

Nel frattempo portare a bollore dell’acqua salata, far cuocere le pappardelle e scolarle al dente.

Trasferirle nella padella delle verdure e amalgamare tutto per bene. Devono essere servite ben calde e se è gradito si può aggiungere del parmigiano.

Questo primo piatto con funghi e carciofi, facile da preparare, è l’ideale per combattere il colesterolo facendo il pieno di fibre e antiossidanti.

Approfondimento

Molti ignorano queste 5 cose da fare ogni giorno per abbassare significativamente il colesterolo alto in poco tempo