In periodi come questo, sarà capitato a molti di avere qualche momento di stanchezza dovuta al lavoro e allo stress. Specialmente quando ci ritroviamo a lavorare tante ore consecutive stando in piedi o correndo a destra e a sinistra tutto il giorno.

Sentire le gambe come macigni e avere piedi gonfi e doloranti possono essere le conseguenze. Non vediamo l’ora di tornare a casa e buttarci letteralmente sul divano con il plaid, una bella cioccolata calda, un buon libro e camino acceso. Peccato, però, che a tutto questo ci si mettano anche i piedi freddi!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

I piedi freddi, infatti, possono essere causati, oltre che dal freddo, da una riduzione dell’afflusso sanguigno. A volte questo “sintomo” è innocuo e sottovalutato, ma se a questo si accostano altri sintomi, come altre parti del corpo fredde e la presenza di pulsazioni e formicolii, potrebbe essere un disturbo chiamato di Raynaud come sostiene Humanitas.

Consigliamo, pertanto, di rivolgersi al proprio medico di fiducia qualora questi sintomi persistano nel tempo e siano accompagnati da altri sintomi. In ogni caso, capita spesso di avere i piedi freddi causati dall’umidità della casa, per cui se non vi sono altri sintomi sospetti, ciò non deve destare particolari preoccupazioni.

Se siamo alla ricerca di qualcosa che può tornarci utile in caso di stanchezza delle gambe e dei piedi freddi, i rimedi naturali possono fare al caso nostro. Avremo gambe leggere e piedi caldi grazie a questo pediluvio a prova di freddo che aiuterebbe la circolazione e la stanchezza.

Effetto rigenerante

Il pediluvio è una soluzione del tutto naturale, che rappresenta un ottimo strumento di relax. Fa bene al corpo e alla mente e non c’è niente di più rilassante di quando immergiamo i piedi e sentiamo un brivido lungo tutta la schiena.

La sensazione di calore, che pervade il corpo, lo induce a liberare anche la mente ed ha quasi lo stesso effetto di una spa. Se vogliamo gambe leggere, riducendo il gonfiore, la pesantezza e la stanchezza, e allo stesso tempo riscaldare i piedi freddi, ecco come procedere.

Prendiamo una bacinella capiente e mettiamo acqua calda, due cucchiai di aceto di mele, un cucchiaio di sale grosso, 20 gocce di olio essenziale di eucalipto, che contiene la rutina la quale migliorerebbe la circolazione sanguigna, e 20 gocce di olio essenziale alla menta piperita.

Gambe leggere e piedi caldi grazie a questo pediluvio a prova di freddo che aiuterebbe la circolazione e la stanchezza

Queste due erbe, infatti, contribuirebbero a migliorare la microcircolazione favorendo l’afflusso anche nelle estremità del corpo, come i piedi. Gli olii possono essere acquistati in farmacia, nei supermercati e nelle erboristerie. Dopo aver fatto il pediluvio, consigliamo di asciugare per bene i piedi e di mettere l’accessorio più caldo che ci riscalderà nelle dolci giornate invernali.