Con queste maschere naturali purificanti anche la pelle grassa del viso sarà pronta per un trucco glamour.

Le zone più esposte sia d’estate che in inverno sono viso e mani. Sono sempre evidenti, manifestano emozioni e posso risentire dei fenomeni atmosferici come vento o troppo caldo. Tra le parti del corpo, specialmente il viso nelle donne è quello che è oggetto di più a cura e attenzioni. Impariamo presto a capire com’è la nostra pelle, come truccare al meglio gli occhi, come mascherare qualche ruga. La pelle grassa è un po’ problematica. Le cause possono essere ormonali o genetiche. In questo tipo di pelle si manifesta un’eccessiva produzione di sebo. Se presenta acne o altri segni problematici, specialmente durante l’adolescenza, è bene sempre consultarsi con un dermatologo e un endocrinologo. Nel caso in cui la pelle lucida si continui ad avere in età adulta, si può trattare quotidianamente per ridurre il problema.

Un viso che manifesta delle impurità e del sebo in eccesso deve essere deterso accuratamente mattino e sera. Ci sono prodotti adatti, ma è necessario evitare quelli oleosi, preferendo quelli acquosi. Si può usare, ad esempio, una delicata mousse purificante e un fluido leggero idratante e lenitivo, meglio se con ingredienti naturali e biologici. Una volta a settimana si può ricorrere a una maschera. Eccone alcune:

miscelare due cucchiai di miele con delle gocce di succo di limone e del tè verde; quando si formerà una cremina, applicare sulla pelle del viso e lasciare in posa per 10 minuti. Sciacquare. Il tè verde è un noto antiossidante, il limone disinfetta ed è astringente, mentre il miele è antibatterico e purificante;

in una ciotola mescolare un cucchiaino di bicarbonato di sodio, un cucchiaino di yogurt bianco e uno di miele. Stendere sul viso e lavarlo dopo 5 minuti. Questa maschera è leggermente esfoliante per l’azione del bicarbonato, idratante per lo yogurt e cicatrizzante per il miele;

per una maschera antinfiammatoria e per ridurre il sebo, miscelare un cucchiaio di miele con dell’aloe vera. Applicare sul viso e sciacquare dopo 10 minuti.

Consigli per il trucco

Per la pelle grassa, come accennato, bisogna preferire cosmetici a base acquosa. Per quanto riguarda il fondotinta, meglio quello compatto in polvere oppure liquido senza olio. La cipria leggera si metterà con un pennello adatto. Sarà bene portare in borsetta una cipria con applicatore e specchietto per dei ritocchi al volo se la pelle torna ad essere un po’ lucida, in particolare sul naso, mento e fronte. Se ci sono dei brufoletti, si possono coprire con un correttore verde.

