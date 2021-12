Sulla marmellata si possono trovare davvero molto storie. Nel 2004, addirittura, è uscita una legge che stabilisce pure la sua definizione precisa. Uno dei prodotti in barattolo più famosi del Mondo, presente in quasi tutte le cucine del pianeta, con usi più disparati. Se ne possono fare di ogni frutto, così come è possibile anche trovarne di qualche verdura. Un procedimento antico, semplice e piuttosto rapido. In casa, ormai, la fanno davvero in pochi, tanto è facile da trovare in commercio, senza sforzi.

Tuttavia, ci sono gusti particolari che non sempre sono di facile portata. È il caso che andremo a raccontare tra poco. Innanzitutto, bisogna dire che il frutto in questione è ricchissimo di vitamina C. Lo abbiamo già visto in scopriamo insieme perché il futuro di un famoso frutto si colorerà di giallo. Qualità e bontà che si mischiano nel kiwi gold, che sta prendendo sempre più piede in Italia. Le sue caratteristiche nutritive, unite alla possibilità di abbinarlo a tantissime ricette, lo sta facendo diventare molto familiare sui mercati. Abbiamo già visto un esempio di quanto detto in ecco come preparare un dolce squisito e facile con il prelibato kiwi gold.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Un carico di vitamina C con questa sostanziosa marmellata da leccarsi i baffi pronta in meno di dieci minuti

Quasi inevitabile, a questo punto, indicare la ricetta della marmellata di questo prelibato frutto. Da utilizzare per splendide crostate o anche semplicemente da spalmare su pane o fette biscottate. Pochissimi gli ingredienti, facilissima la preparazione. Procediamo:

6 kiwi gold;

500 grammi di zucchero;

2 limoni.

Iniziamo sbucciando accuratamente i kiwi. Successivamente, andremo a tagliarli a fettine piuttosto piccole. Versiamo il tutto dentro a una pentola sufficientemente capiente. Sopra, andremo a mettere il succo dei due limoni e lo zucchero. Mescoliamo bene e lasciamo macerare per almeno quattro ore.

Al termine, mettiamo sul fuoco e iniziamo la cottura che durerà 40 minuti. Prendiamo un cucchiaio di legno e mescoliamo bene, almeno una volta ogni cinque minuti. Se sulla superficie dovesse formarsi della schiuma, com’è probabile, dovremmo andare a rimuoverla avvalendoci di una schiumarola. Se vogliamo ottenere una marmellata più morbida, al termine della cottura possiamo frullare con un mixer. Altrimenti, se ne preferiamo una con pezzi di frutta, possiamo semplicemente metterla nei barattoli ancora calda e capovolgerli per poi riporli in luogo fresco e asciutto.

L’attesa

Il procedimento di cottura, molto semplice, si è già concluso. Chiaramente, per gustare al meglio la nostra marmellata dovremo aspettare che decanti per almeno un mese. Per quanto si possano velocizzare tutti i processi, questo è indubbiamente l’unico i cui tempi non si possono proprio accorciare. Un carico di vitamina C con questa sostanziosa marmellata da leccarsi i baffi pronta in meno di dieci minuti, ma da gustare durante tutto l’anno. Il kiwi gold darà soddisfazioni al nostro palato e al nostro organismo.