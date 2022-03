Molte persone prima di iniziare una nuova settimana leggono le previsioni dell’oroscopo. Spesso anche quelli che non ci credono si stupiscono di come questo sia preciso e puntuale in certi ambiti e come certi periodi siano migliori di altri. Questi, soprattutto quando sono lunghi, sono dovuti al transito dei pianeti lenti. Parliamo quindi di Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone. Questi, nell’astrologia tradizionale, sono considerati i pianeti generazionali, che appunto determinano le caratteristiche degli individui nati in certi anni. Per questo oggi parliamo del primo di questi e spieghiamo chi favorisce in questo periodo. Per alcuni segni zodiacali, infatti, è possibile ottenere un mare di gioia e fortuna sfacciata. Tre segni che sembrano prendere sempre le scelte giuste. Scopriamo insieme di quali si tratta.

Il significato di Giove, il pianeta della grande fortuna

Prima però vediamo qual è il significato di Giove. Questo è spesso definito espansivo. Ovunque si esprima nel tema natale, infatti, tende ad amplificare quel determinato aspetto, a volte anche esagerandolo. È il governatore del Sagittario ed è coerente con i suoi valori pionieristici di scoperta e vivace interesse per il Mondo. Porta anche una grande fortuna e averlo dalla propria parte può veramente fare la differenza sia nella propria carta natale che nei periodi di transito.

Un mare di gioia e fortuna sfacciata per questi segni zodiacali che fino a maggio godono dell’ottimo influsso di Giove

In questo momento sta transitando in Pesci e quindi porta del grandissimo benessere a tutti i segni di Acqua. Quindi, ottime notizie per Cancro, Scorpione e per gli stessi Pesci. Ad essere affaticata invece è la Vergine, che sta vivendo un’opposizione. Avere “il grande benefico” dalla propria parte significa affrontare la vita con leggerezza e con disinvoltura, trasformando i rapporti e il lavoro in oro puro come un alchimista.

Questo moto durerà fino a maggio. Da questo mese, invece, fino ad ottobre inoltrato passerà nel successivo segno dell’Ariete. Quindi a rimontare in questa manciata di tempo saranno quelli di Fuoco. Parliamo dunque della triade composta da Ariete, Sagittario e Leone. L’opposizione quindi dalla Vergine passa alla successiva Bilancia, che nel periodo primaverile autunnale non se la passerà benissimo. Comincerà poi di nuovo a respirare fra ottobre e novembre. Fino al 2023 però ci sarà un altro segno con grandi prove da superare.

