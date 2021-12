Molti quando si avvicina la fine dell’anno cominciano ad interessarsi ai responsi delle stelle. Come al solito anche nel 2022 ci sono dei segni che risultano favoriti e altri invece che non cavalcano proprio la cresta dell’onda. Ad esempio, negli oracoli positivi rientrano i Pesci. Infatti altro che botti di Capodanno, il 2022 riserva una strada lastricata di oro e una marea di fortuna per questi segni zodiacali.

Nel breve periodo è invece favorito il Capricorno: questo segno fortunatissimo avrà un dicembre e un gennaio spettacolari iniziando l’anno nuovo con il botto. Ci sono però anche dei transiti lunghi che sono legati ai pianeti lenti. Oggi ne parleremo nel dettaglio. È infatti possibile trovare sul proprio percorso sofferenza e prove da superare fino al 2023, soprattutto per questo segno zodiacale che ha Saturno contro. Vediamo insieme di che cosa si tratta e cosa significa avere questo pianeta in opposizione o in congiunzione.

Sofferenza e prove da superare fino al 2023 per questo segno zodiacale che ha Saturno contro

Saturno a livello astrologico è uno dei pianeti più bistrattati. Rappresenta infatti la vecchiaia, il duro lavoro ed è considerato “il grande maestro” karmico, ovvero colui che impartisce le lezioni che dobbiamo imparare. Il suo è un movimento molto graduale e dura fra i due anni e mezzo e i tre. Attualmente è nel segno dell’Acquario e quindi risulta direttamente opposto al Leone. Per quest’ultimo quindi è possibile subire costanti ritardi, avere problematiche. Gli sembra infatti che nulla vada per il verso giusto. L’effetto è iniziato il 17 dicembre del 2020 e terminerà il 7 marzo 2023 per cambiare segno, cadendo poi in Pesci.

Gli effetti personali a livello di tema natale

In generale però è più facile sentire la pesantezza di questo transito quando è congiunto al nostro Saturno di nascita. Infatti, nella vita in generale ci sono tre “ritorni di Saturno” e avvengono all’incirca ogni 29 anni. Il primo rappresenta appunto l’entrata nella vita adulta. Il secondo è invece attorno ai 58 anni di età e porta il singolo a riflettere su come preparare la propria vecchiaia. Al terzo non tutti ci arrivano dato che avviene attorno agli 88. La posizione natale determina anche la casa del tema natale in cui cade. Ad esempio, se cade nella quarta, area dedicata alle proprie radici, si traduce in peripezie di carattere familiare.

