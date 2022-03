Tre piante che non possono mancare nel giardino a marzo per avere colore e profumo tutta la primavera

Stiamo per arrivare alla fine di marzo e quindi dobbiamo cercare di sfruttare i pochi giorni che mancano nel mese per preparare le coltivazioni di orto, giardino e balcone. Dobbiamo preparare i terreni e iniziare a piantare qualcosa, così quando arriveremo nel cuore della primavera vedremo sbocciare bellissimi fiori e potremo gustare deliziosi ortaggi.

Oggi ci concentriamo in particolare sulle piante da fiore, che possiamo trovare nei giardini e sui balconi. Indicheremo tre piante che non possono mancare se vogliamo vivere una primavera colorata e profumata. Andiamo dunque a scoprirle e vediamo come fare per coltivarle al meglio.

Le piante davvero imperdibili

Iniziamo consigliando la bergenia, una pianta sempreverde che presenta folte fogli verdi e bellissimi fiorellini rosa. Si tratta di una pianta particolarmente adatta per dare un po’ di colore a una zona all’ombra, perché cresce bene proprio in zone riparate dal sole.

Bisogna piantarla a inizio primavera, distanziando ciascuna pianta almeno 30 centimetri l’una dall’altra, in un terreno ben irrigato e fertile. Durante la primavera vedremo comparire i fiorellini, che vivranno per tante settimane. Durante l’estate, tagliamo i rami morti per permettere alla bergenia di continuare a crescere sana e forte.

Un’altra pianta imperdibile è il pisello odoroso, molto popolare come pianta ornamentale. Esso presenta degli eleganti steli sopra ai quali nascono dei bei fiori bianchi, rosa e rossi. Si dice “odoroso” non a caso: è una pianta molto profumata e che quindi consigliamo di mettere in una zona in cui passa molta gente, così che tutti possano apprezzare il profumo.

Piantiamolo in un suolo bello umido e irrighiamo regolarmente. Tagliamo, poi, i rametti morti ogni tanto e avremo una pianta bellissima per dei mesi.

Concludiamo dando qualche consiglio per il più amato dei fiori, ovvero la rosa. Questo è il periodo perfetto per piantare delle rose e crescerle al meglio. Scegliamo un luogo ben fertile nel giardino o riempiamo un vaso di terriccio e piantiamo qualche rosa. Devono essere piantate in profondità, consigliamo circa 60 centimetri.

Assicuriamoci di irrigare molto il terreno durante i primi giorni di vita della pianta e continuiamo a prendercene cura nel tempo. Acquistiamo fertilizzanti appositi e, ogni tanto, spargiamone un po’ attorno alla pianta.

Assicuriamoci di tagliare tempestivamente i rametti morti oppure rischiamo che la pianta non cresca bene. Se dedichiamo un po’ di tempo alla sua cura, questa pianta ci regalerà delle belle rose in poco tempo.

