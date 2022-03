Molti credono che il nuovo anno sia iniziato il 1 di gennaio, sotto il segno del Capricorno. Come abbiamo già visto in altri approfondimenti, tuttavia, in antichità le cose andavano diversamente. In maniera molto più logica la ripartenza annuale era fissata durante l’equinozio di primavera, momento in cui la Natura cominciava a svegliarsi dal torpore invernale. Questo ciclo è anche seguito dallo zodiaco: l’entrata in scena dell’Ariete, infatti, scandisce l’inizio di un nuovo anno zodiacale.

Vediamo, dunque, chi inizia questo nuovo periodo con una marcia in più. Infatti, da una parte dei segni trasuderanno fortuna in questo principio di “nuovo” anno zodiacale, mentre altri non hanno proprio iniziato con il piede giusto. Scopriamo insieme se apparteniamo alla prima o alla seconda categoria.

La situazione astrologica in pillole

Prima, però, diamo una veloce occhiata al cielo.

È appena trascorsa una importante luna piena, caduta nel segno della Vergine che è stata particolarmente importante per i segni mobili. Si parla quindi della Vergine stessa, ma anche del Gemelli, del Sagittario e dei Pesci.

Invece, i pianeti veloci transitano in due valori acquariani: questo vale per Venere e Marte. La Luna, invece, è in Scorpione mentre Mercurio, pianeta delle comunicazioni e dell’intelligenza, sta transitando in Pesci. Ovviamente, il Sole è appena entrato in Ariete, dove rimarrà fino a metà aprile.

Questi segni trasuderanno fortuna e carisma in questa prima settimana di primavera mentre altri avranno un diavolo per capello

Scopriamo chi, però, ha cominciato questa nuova tappa con un pieno di ottimismo.

Il primo non poteva che essere l’Ariete, ricco di energie già di per sé, gode ora anche del transito rinvigorente del Sole.

A seguire c’è una Vergine che, nonostante di base sia calma e pacata, si rivela più combattiva del solito e più decisa con le proprie opinioni soprattutto in campo lavorativo.

Anche Pesci e Sagittario godono di influssi benefici e di una fortuna inaspettata.

Ci sono, però, alcuni segni che risentono degli influssi della Luna che in questi giorni si rivela un pochino litigiosa.

A farne maggiormente le spese sono il Toro, il Leone e lo Scorpione. Si tratta già di segni che di per sé hanno una forte vena polemica e quindi in queste circostanze dovranno fare meglio a trattenersi per evitare delle situazioni potenzialmente critiche.

