Spesso e volentieri quando si parla di relazioni si trova una sconfinata letteratura. Come però accade in questi casi, alcune visioni contraddicono pesantemente le altre. Infatti, gli indici di compatibilità spaziano dalla tanta amata astrologia fino ad arrivare a delle vere e proprie ricerche di natura sociologica. Oggi parliamo di una di queste, che parte da degli studi americani. Infatti, secondo questi studi, ecco qual è l’età giusta per sposarsi e rimanere insieme felicemente tutta la vita. Scopriamo insieme quali sono le condizioni che rendono migliore questa fascia di età in particolare.

Fra i “late twenties” e gli “early thirties” è il lasso di tempo ideale

Gli esperti dicono che il migliore indicatore temporale andrebbe dai 28 ai 32 anni. Infatti, in questa epoca della vita si ha un giusto grado di discernimento per effettuare una scelta oculata e ponderata da tutti i punti di vista. A questa età, infatti, si è abbastanza maturi per distinguere un innamoramento da un legame duraturo e allo stesso tempo non si è troppo rigidi per mettersi in gioco e crescere insieme.

In generale, si consiglia di non intraprendere questa scelta prima dei 25, anno in cui il cervello dovrebbe aver finito il suo lungo processo di formazione. Inoltre, è anche possibile avere delle maggiori possibilità di vantare una indipendenza economica. Questo vale soprattutto per le donne, che hanno maggiori vantaggi a costruirsi le basi per la carriera entro la fine dei “twenties” per poi suggellare la propria unione. Questo potrebbe permettere di mettere su famiglia senza però sacrificare le proprie ambizioni lavorative.

Ecco qual è l’età giusta per sposarsi secondo la ricerca per avere un legame duraturo e felice evitando il divorzio

Però ci sono anche dei dati che giustificano la scelta di sposarsi anche quando si è molto giovani. Questi provengono dalla NFSG americana, acronimo che sta per National Survey of Family Growth e significa, letteralmente, sondaggio nazionale sulla crescita delle famiglie. Secondo quanto raccolto, ci sono delle buone possibilità che un rapporto suggellato a 20 anni resista nel tempo. La condizione che però sta alla base di questo successo è una: non avere convissuto prima dello sposalizio. Infatti ben 22 coppie su 30 con queste caratteristiche non hanno deciso di separarsi o di divorziare.

Lettura consigliata

Ecco la differenza di età perfetta all’interno di una relazione per un amore fedele e duraturo secondo la tradizione e la scienza