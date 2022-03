In questo periodo di incertezza e sconvolgimenti molti di noi cercano risposte. Alcuni lo fanno anche nell’astrologia. Per questo oggi lasciamo perdere tutte le questioni più complesse e ci concentriamo sui risvolti che le nostre vite possono prendere nella quotidianità. Vediamo dunque chi sono i più fortunati in campo professionale. È infatti possibile ottenere un fiume di soldi e soddisfazioni lavorative per coloro che appartengono a questi determinati segni zodiacali. Scopriamo insieme se rientriamo o no in questi fortunati.

Gli indicatori di cui tenere conto in questo preciso momento

Prima di tutto è necessario dare uno sguardo al cielo nel suo complesso. In generale si può dire che i Pesci stiano vivendo un buon periodo, dato l’accumulo di movimenti che sta animando questo segno. Lo stesso vale anche per l’Acquario, che per varie ragioni si rivela sulla cresta dell’onda. Dopo la Luna nuova in Pesci, che ha determinato l’andamento di questo segno, sono importanti anche i movimenti dei pianeti veloci. Il Sole è ugualmente nello stesso segno, dove transiterà fino al periodo dell’equinozio. Venere, che per un lunghissimo tempo è rimasta in Capricorno, è passata in Acquario, lo stesso vale per Marte che in questo periodo è molto vicino all’astro dell’amore. Mercurio segue a ruota libera e passa anche lui in Pesci. La comunicazione quindi si fa più carica di emotività, ma anche di creatività.

Un fiume di soldi e soddisfazioni lavorative per questi segni zodiacali fortunati e carichi di spirito di iniziativa

Questo transito risulta favorevole ovviamente per i segni di Acqua, soprattutto per i Pesci, ma anche per Cancro e Scorpione. Godono anche di alcuni benefici il Toro e il Capricorno. Ad essere sotto stress è invece la Vergine, dato che è l’esatto opposto sulla ruota zodiacale. Lo stesso vale per chi nel proprio tema natale ha Mercurio in queste posizioni. Per tutti questi sarà più facile comunicare a lavoro ed esprimere le proprie necessità, convincendo sia i propri superiori che i propri collaboratori. Questo potrà far loro ottenere molti più soldi del previsto. Se questi segni poi desiderassero imbastire un proprio progetto oppure iniziare qualcosa di nuovo sul fronte professionale, è questa l’occasione giusta per poterlo fare. A patire di più questo transito sono i segni di Fuoco e Aria. Quindi Ariete, Leone e Sagittario seguiti da Gemelli, Acquario e Bilancia.

