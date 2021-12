Leggere è una vera e propria arte. Riuscire ad apprezzare un libro, entrare in una connessione profonda con l’autore, farsi travolgere dalle trame, a cui ci stiamo avvicinando, è un’esperienza spesso difficile da vivere. Ma quando si trova l’opera giusta per noi, allora la musica cambia. Infatti, per vivere realmente l’esperienza della lettura, dobbiamo semplicemente trovare i libri giusti per noi e adatti al nostro carattere.

Un libro da mille e una notte che ci rilasserà e ci farà cambiare la visione della vita

Di libri meravigliosi, che potrebbero letteralmente travolgerci, avevamo già parlato in passato. Infatti, in questo nostro precedente articolo, avevamo proprio consigliato un’opera, che ha fatto la storia della letteratura e che certamente non potrebbe lasciarci in alcun modo indifferenti. Oppure, in un altro articolo, avevamo stilato una lista di addirittura 5 libri, che potrebbero aiutarci a cadere tra le braccia di Morfeo. Ma la scelta tra opere, gialli, saggi e romanzi è talmente vasta che a volte può risultare complicato selezionare il volume giusto per noi. E proprio per questo motivo, dobbiamo conoscere più libri possibili, così da poter leggere quelli più adatti alla nostra personalità e ai nostri bisogni. Se ultimamente, per esempio, ci sentiamo inconcludenti, ci dimentichiamo spesso le cose o non poniamo attenzione alle nostre giornate, c’è un libro che forse potrebbe seriamente aiutarci.

Il miracolo della presenza mentale, l’incantevole e meraviglioso libro del monaco Thich Nhat Hanh

Oggi presentiamo “Il miracolo della presenza mentale”, un libro presentato dal monaco buddista Thich Nhat Hanh, che si concentra sul presente e sulla meditazione. L’autore, con una scrittura rilassata ma precisa, ci mostra le azioni che tutti noi svolgiamo più o meno a livello quotidiano. E ci spiega, con diverse tecniche, come poter godere di ogni minima e singola azione, anche di quella che appare più banale. Tutto ciò avverrebbe attraverso la meditazione e delle piccole pratiche ad essa associate, che farebbero avvertire alla nostra mente tutte le azioni che compiamo in modo fermo. Così, potremmo ricordarci di ogni cosa, di dove lasciamo le chiavi, di dove abbiamo parcheggiato o se abbiamo chiuso la macchina. Possono sembrare dubbi superficiali, ma in realtà fanno parte della quotidianità e sono dovuti alla distrazione.

Inoltre, le tecniche che Nhat Hahn riporta non sono esercizi fisici o altro, ma sono piccole azioni da mettere in atto durante il giorno, che non richiedono alcun tipo di fatica. Perciò, ecco un libro da mille e una notte che ci rilasserà e ci farà cambiare la visione della vita.

