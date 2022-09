È il libro più tradotto al Mondo ed è un capolavoro da leggere assolutamente

Quando si parla di libri da record spesso pensiamo a testi religiosi o a testi contenenti principi universali. In effetti se consideriamo libri privi di autori, il testo scritto più tradotto al mondo è la Bibbia. Mentre nel caso di un testo redatto da una commissione ristretta di autori, allora il primato appartiene alla Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo che è stata stampata alla fine della Seconda Guerra Mondiale e tradotta in circa 380 lingue.

Ma se facciamo riferimento al singolo testo composto da un singolo autore, potremo rimanere sorpresi. Di certo è molto conosciuto in Italia, dove viene letto tanto dai bambini quando dagli adulti. È un testo relativamente recente, visto che è stato composto tra il 1942 ed il 1943. Il testo è reperibile secondo il Guinness World Record in ben 382 lingue differenti. Un’enormità, se consideriamo che i Paesi nel mondo sono poco più di 200. Così vediamo qual è il libro più tradotto al mondo.

3 ragioni che lo rendono un’opera unica

Se si considerano i dialetti, il numero arriva addirittura a 505 edizioni. Una lista che copre dalla A della lingua dell’Abcasia fino alla Z dello Zulù. È l’enorme quantità di lingue in cui è reperibile “Il piccolo Principe”. Si tratta del capolavoro dello scrittore francese Antoine de Saint-Exupéry. Divenne in pochi anni uno dei testi più amati nel mondo. L’autore ha potuto solo in parte conoscere l’affetto e il successo di questa opera. Infatti, morì dopo solo 2 anni dalla scrittura del libro, in un incidente aereo al largo della Corsica. Aveva solamente 44 anni.

La prima ragione per leggerlo è che ci riporta al Mondo visto da bambini. Il protagonista ragiona con la delicatezza e il senso della sorpresa tipica di quando avevamo pochi anni e nessun pregiudizio nei confronti del Mondo. Leggerlo dunque vuol dire ritornare indietro nel tempo e scoprire una nostra dimensione più dolce.

La seconda ragione per leggerlo è che nonostante la semplicità del racconto, questo è molto profondo. Proprio per questo motivo anche persone adulte riusciranno a pensare molto, leggendolo.

È il libro più tradotto al Mondo ed è un capolavoro da leggere assolutamente

Infine non dobbiamo dimenticare la ragione più semplice. È un testo che ci emoziona ed è in grado di tenerci incollati alle pagine. Riesce ad unire la dolcezza e la serietà. Ecco allora spiegato perché tante persone hanno sentito il bisogno di tradurlo nella propria lingua.

