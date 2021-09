I libri possono davvero diventare i nostri migliori amici. Un racconto è più che un semplice insieme di frasi e parole. Si tratta di un viaggio, di un compagno, di una spalla fedele. Un libro può accompagnarci nelle nostre giornate solitarie. Oppure, può farci compagnia nelle ultime ore della giornata, mentre stiamo per cadere tra le braccia di Morfeo. E, in questo caso, potrebbe essere sicuramente interessante consultare il nostro precedente articolo “I 5 libri migliori da leggere la sera prima di andare a dormire”. Quando un autore mette sulla pagina le proprie emozioni e cerca di raccontare una storia, riesce a travolgerci come mai. E lo stesso accadrà con questo splendido romanzo di cui vogliamo parlare oggi.

Un libro indescrivibile che ha fatto la storia e che tutti dovremmo assolutamente leggere

Sicuramente, la maggior parte di noi conosce o ha sentito parlare di “Moby Dick”. Questo meraviglioso romanzo scritto da Herman Melville e pubblicato nel 1851, infatti, ha sicuramente fatto la storia della letteratura. Si tratta di una delle trame più conosciute e amate e c’è ovviamente una spiegazione a tutto questo successo. La storia è raccontata da Ismaele, che parla al lettore della nave baleniera Pequod. Sulle pagine, scopriremo come avviene l’inseguimento della balena bianca, da cui prende il nome il romanzo. La spedizione avviene per una ragione ben precisa. Achab, infatti, ha preso una gamba proprio a causa della balena e ora vuole avere la sua vendetta. E Ismaele, con estrema pazienza, ci spiega nei minimi dettagli cosa sta accadendo, mentre riflette sulla vita e sui grandi punti interrogativi dell’uomo.

Un romanzo davvero geniale che ci coinvolgerà come mai prima d’ora

Ma “Moby Dick” è molto più di un semplice racconto. Si tratta, infatti, di un libro indescrivibile che ha fatto la storia è che tutti dovremmo assolutamente leggere. E questo perché le riflessioni di Ismaele coinvolgono tutti noi. La lotta tra bene e male, per esempio, domina alcune pagine del romanzo e ci porta a pensare, ad analizzare e ad andare a fondo sulle questioni della vita. Inoltre, potremo davvero imparare molto di più su un animale affascinante come lo è la balena visto che Herman dedica diverse pagine del suo capolavoro alla descrizione dell’animale. Per non parlare poi del realismo che ci colpirà in pieno viso andando avanti nella lettura. Un vero e proprio gioiello, totalmente consigliato. Nonostante si tratti di un romanzo certamente faticoso, “Moby Dick” ne vale e ne varrà sempre la pena.

Approfondimento

