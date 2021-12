Fare dei regali agli amici uomini è davvero un’impresa. Da una parte sembra che gli uomini sono meno veniali e difficili delle donne. D’altra parte, però, questa maggiore semplicità non si traduce necessariamente in una più facile scelta quando pensiamo ai regali di Natale.

Magari i nostri amici o parenti maschi hanno gusti e passioni standard, come il calcio o i motori. Tuttavia, forse non hanno più l’età per indossare la maglietta del loro calciatore preferito e noi non abbiamo di certo i soldi per acquistare loro una macchina.

Di conseguenza, per evitare il solito profumo o la solita sciarpa possiamo pensare ad alcuni regali alternativi. Certo, non dobbiamo nemmeno esagerare con la fantasia, perché potremmo deludere queste persone. Di seguito, quindi, daremo delle idee per risolvere questo problema. Infatti, non il solito profumo ma ecco i regali insospettabili ma perfetti per over 50.

Orologio da taschino o stampa su tela

Il primo è sicuramente un regalo di grande classe. Dobbiamo, però, fare attenzione e pensare bene a chi darlo: gli orologi da taschino non vanno bene a tutti. Se abbiamo un amico che ama lo stile vintage allora va bene, altrimenti rischiamo di fare un regalo poco gradito. L’orologio da taschino si sposa bene con tutti quei completi con il panciotto, o gilet.

Se invece la persona non ama questo tipo di abbigliamento possiamo sempre pensare ad una grande stampa su tela della sua famiglia. Sarà grande come un quadro da museo e se si sceglie bene la foto da stampare il risultato sarà comunque molto nitido e definito.

In alternativa, si può sempre pensare ad una foto della persona in questione con i suoi amici.

Magari ci sono delle persone che non hanno né la passione per il vintage e nemmeno quella per le fotografie. Però, sono persone che amano sentire l’adrenalina salire addosso e vivere dei momenti davvero unici. Infatti, è proprio per queste persone che dovremmo pensare a regali come un bel giro in mongolfiera o in deltaplano. In Italia ci sono tantissimi posti dove si possono fare queste cose, dalle Alpi al mare.

Altrimenti, un altro regalo sicuramente apprezzato e sentito è un collage che possiamo fare anche noi di momenti importanti di queste persone. Momenti della vita come la foto della laurea, del matrimonio e perché no anche del battesimo se ce l’abbiamo.

