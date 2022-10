Ecco cosa fare di bello a casa o in città come Torino e Roma

Qualche volta si è presi talmente da tante cose da fare, che non si ha proprio tempo per sé stessi. Altre volte si ha un po’ di tempo a disposizione e non si sa bene come impiegarlo. Ecco allora qualche utile consiglio su cosa fare di bello a casa, quando le idee non sono proprio del tutto chiare.

Due città dove non ci si annoia

Si potrebbe avere la fortuna di abitare in grandi città come Torino o Roma. Qui la voglia di annoiarsi è decisamente più scarsa rispetto ai piccoli borghi e paesini. Ad esempio, la città di Torino ha un primato europeo forse poco conosciuto. Possiede infatti una rete di portici coperti che è la più estesa d’Europa. Questa città riceve l’aria fresca delle Alpi, che le sono abbastanza vicino.

Quando piove, i suoi abitanti invece di rinunciare a uscire, ne approfittano per fare lunghissime passeggiate a piedi. Inoltre i portici coprono anche la parte storica più antica della città. Sotto di essi sorgono dei simpatici negozi, che invitano allo shopping o in inverno ad una ottima cioccolata calda.

Roma non è da meno. Basta recarsi a piedi dal Colosseo a Piazza Venezia. Poi allungarsi verso Piazza del Popolo e, lungo il percorso, ammirare Piazza Navona, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi e tanto altro.

Ecco cosa fare di bello a casa se non si sa cosa fare

Se non si avesse tanta voglia di muoversi, allora si potrebbe restare tranquillamente a casa. Certo la cosa migliore sarebbe fare una bellissima passeggiata in un parco. Di zone verdi come parchi o giardini, ve ne sono un po’ dappertutto in Italia. Il contatto con la natura rigenera non poco.

In alternativa, oggigiorno va molto di moda praticare la meditazione. Potrebbe apparire un’attività inutile e soprattutto molto statica. Alcuni la confondono poi con il dormire. Invece la pratica della meditazione, anche solo qualche minuto, ci permette di rigenerare non solo le nostre energie, ma anche la mente. Pochi minuti bastano, per sentirsi meglio dentro e ritrovarsi più lucidi e più calmi.

Come scegliere un libro

Ecco cosa fare di bello a casa per gli appassionati della lettura. Non si può rinunciare infatti ad un buon libro. Se non si sapesse bene cosa scegliere, allora la cosa migliore sarebbe di recarsi direttamente in una libreria. Lì chiedere dei consigli o altrimenti, recarsi al settore che ci interessa. C’è chi ama l’arte, oppure i romanzi, chi preferisce l’hobbistica oppure qualche buon libro di cucina. Se si avesse voglia di leggere un romanzo, potremmo aprire anche a caso alcuni libri e vedere se il tipo di prosa ci attira o meno.

Proprio in ambito della cucina, si potrebbe provare a inventare qualcosa di nuovo, che vada al di là dei piatti di routine. Uno spazio creativo in un ambito che molti amano. Sarà così l’occasione per affinare le nostre capacità, e nello stesso tempo gustare qualcosa di buono.

