In uscita a ottobre questo libro che ci accompagnerà nelle serate d’autunno

Leggere è una passione diffusa tra molte persone. Purtroppo la frenesia del nostro attuale stile di vita consente sempre di meno di trovare degli spazi da dedicare alla lettura.

L’estate è il periodo in cui, forse, si leggono più libri. Spiaggia, sdraio e ombrellone sembrano essere diventati le oasi migliori per dedicarsi a questa passione. Tuttavia anche in autunno e in inverno ci si può ritagliare il giusto spazio per prendere in mano un buon libro.

Magari la sera dopocena, sul divano, o semplicemente qualche minuto prima di spegnere la luce per addormentarsi. Oppure in pieno giorno, durante un viaggio in treno, bus o metropolitana. O in uno spicchio di pausa pranzo. Insomma, talvolta volere è davvero potere.

Oggi andremo a proporre un interessante libro in uscita nel mese d’ottobre. Ottimo per tenerci compagnia nelle lunghe serate autunnali. Un testo scritto a quattro mani. Due da parte di donna e due da parte di uomo. Mani idealmente incontratesi circa 40 anni fa. Che hanno deciso, dopo molto tempo, di intrecciarsi per far nascere un’opera che descrive la vita del più grande sceneggiatore italiano.

In uscita a ottobre questo libro su Ennio Flaiano

Francesca Pansa e Renato Minore hanno scritto insieme “Ennio l’alieno”, un libro che racconta la vita di Ennio Flaiano. Giornalista, autore, ma, soprattutto fedele collaboratore alla sceneggiatura dei più importanti film del grande Federico Fellini. “La dolce vita”, “8 e mezzo” e “La strada”, infatti, portano la sua firma. Nonché il primo vincitore, nel 1947, del prestigioso Premio Strega, con la sua opera “Tempo di uccidere”.

Uno dei tanti grandi uomini italiani del Novecento, raccontato con minuzia di particolari da Minore. Suo corregionale, entrambi abruzzesi, egli conosce bene gli ambienti pescaresi in cui Flaiano è nato e ha vissuto i primi anni. Prima del trasferimento a Roma, fino all’arruolamento per la guerra in Etiopia. Al ritorno nella Capitale, con l’inizio della sua carriera giornalistica, con collaborazioni importanti come quella con il “Corriere della Sera” o con “L’Europeo”.

L’esordio nella letteratura con “Tempo di uccidere”, scritto in pochi mesi e l’approdo al cinema. Uno dei protagonisti della nouvelle vague italiana, con la fervida collaborazione con Federico Fellini.

Un libro da leggere tutto d’un fiato in autunno

Gli aneddoti sulla genesi de “La dolce vita”, emblema di un’Italia che voleva rinascere sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale. L’analisi profonda della sua personalità, che entrambi gli autori descrivono, nasce dalla loro conoscenza diretta. Un viaggio all’interno di una personalità forte, ma tormentata.

Non solo Flaiano, conosciuto e amato per le sue opere e i suoi scritti, ma Ennio, l’uomo, con le sue sofferenze e le sue solitudini. Le contraddizioni che ogni personaggio famoso vive. Fama, soldi e gloria contro le gabbie che tutto questo comporta.

In uscita a ottobre questo libro che racconta un frammento dell’Italia che fu. Minore e Pansa ci regalano una preziosa testimonianza di storia del nostro Paese. Quella che, molto spesso, ci dimentichiamo e che, invece, dovrebbe essere raccontata e tramandata ai nostri giovani.

Lettura consigliata

Ansia e stress è arrivato il momento di combatterli con questi semplici consigli e con un libro