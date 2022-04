I nostri pranzi non devono seguire necessariamente la solita rotazione di ricette, perché basta poco per ottenere un piatto che stupirà i nostri ospiti. Infatti, anche utilizzando le stesse tecniche, cambiare gli ingredienti può portare risultati inaspettati. Ecco perché, sostituendo il classico pesto con uno a base di asparagi e il guanciale con del gustoso speck, otterremo un primo da chef senza sforzo.

Ingredienti

pasta 320 g;

asparagi 250 g;

pecorino 30 g;

parmigiano reggiano 30 g;

speck 200 g;

mandorle pelate 30 g;

olio extravergine d’oliva 110 g;

sale fino q.b.;

pepe nero q.b.;

noce moscata q.b.;

succo di limone q.b.

Un delizioso primo di pasta condita con verdura di stagione e questo gustosissimo ingrediente

Per prima cosa, mettiamo l’acqua a bollire in una pentola per la pasta. Un secondo pentolino pieno d’acqua sarà invece dedicato agli asparagi. Mentre l’acqua raggiunge il bollore, tagliamo l’eventuale fondo duro della verdura. Poi usiamo un pelapatate sulla base degli asparagi. Sciacquiamoli sotto acqua corrente, trasferiamoli direttamente in pentola e saliamo l’acqua. Lasciamoli sbollentare per 10 minuti per poi scolarli sotto dell’acqua freddissima. Tamponiamo gli asparagi con un panno o della carta assorbente e tagliamoli a pezzi più piccoli.

Ora, mettiamo le mandorle in un mixer insieme a parmigiano e pecorino grattugiati. Aggiungiamo anche gli asparagi, il limone, l’olio e le spezie. Azioniamo il mixer e continuiamo a lavorare la nostra crema sinché non sarà vellutata e della consistenza che desideriamo. Alcuni, infatti, potrebbero preferire le mandorle sminuzzate grossolanamente, mentre altri potrebbero preferirle ridotte completamente in polvere. A questo punto il nostro pesto è pronto e possiamo buttare la pasta in pentola.

Un delizioso piatto che stupirà il palato

Nel frattempo, tagliamo lo speck, che avremo acquistato preferibilmente in una fetta unica, e creiamo dei tocchetti, simili a quelli della carbonara. Riscaldiamo velocemente una padella ampia e mettiamoci dentro lo speck. Rigiriamo ogni tanto e vedremo che in pochi minuti si sarà dorato su tutti i lati, diventando croccante e rilasciando un po’ del suo grasso. Il suo grande sapore lo utilizzeremo per la nostra pasta, dal momento che, dopo averla scolata, la trasferiremo direttamente in padella. Facciamola saltare per qualche secondo insieme allo speck. Poi aggiungiamo il pesto e uno o due bicchieri di acqua di cottura. Facciamo bene amalgamare il tutto e serviamo. Possiamo concludere l’opera con della granella di mandorle o una spolverata di parmigiano. Il risultato sarà un delizioso primo di pasta che stupirà il palato.

