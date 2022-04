Se a Natale non si può fare a meno del panettone, a Pasqua lo stesso dicasi per la colomba. Inoltre, al pari del panettone, pure per la colomba pasquale il consumatore deve fare una scelta. Tra l’acquisto della colomba al supermercato e il prodotto artigianale di pasticceria.

In più, è vero che la colomba artigianale costa mediamente un po’ di più rispetto a quella prodotta su scala industriale, ma ci sono pure altri aspetti da valutare che vanno oltre il prezzo, in quanto questo non è detto che sia sinonimo di qualità quando è più alto.

Di conseguenza, tra le colombe artigianali e quelle industriali, vediamo come riconoscere le migliori prima di acquistarle e di portarle in tavola per il pranzo di Pasqua.

Quale colomba pasquale scegliere e come riconoscere le migliori tra artigianali e industriali anche per gli intolleranti al lattosio

Nel dettaglio, il primo passo da fare è quello relativo proprio alla scelta tra la colomba artigianale e la colomba industriale.

Quella artigianale, realizzata con il lievito madre, in etichetta avrà sempre una lista di ingredienti ridotta. In quanto saranno assenti non solo i conservanti, ma anche i coloranti e gli aromi artificiali che, invece, possono essere presenti nella colomba industriale.

In più, per decidere quale colomba pasquale scegliere il gusto è un fattore importante.

Bisogna dire, poi, che la colomba pasquale è buona quando la glassa si presenta dolce e croccante. Al suo interno, invece, la morbidezza deve essere uniforme, il che assicura che per il dolce è stata effettuata una buona cottura.

Spesso, inoltre, rispetto al prodotto industriale la colomba pasquale artigianale si presenta al suo interno con un colore della mollica più scuro. I maestri dell’arte pasticcera, infatti, sfornano spesso le colombe pasquali con l’impasto a base di farine integrali. In questo caso l’aspetto sarà più scuro senza mai perdere in gusto.

C’è il dolce buonissimo pure per gli intolleranti al lattosio

Pure gli intolleranti al lattosio possono gustare la colomba pasquale. In quanto i migliori maestri artigiani realizzano, spesso su ordinazione, le colombe pasquali delattosate. Con la produzione che, in particolare, avviene su una linea produttiva che è dedicata. Ciò significa che non è mai a contatto con gli altri ingredienti standard utilizzati per la produzione delle colombe artigianali. Solo in questo modo, infatti, può essere garantita per il prodotto l’assenza di fonti di lattosio al 100%.

Lettura consigliata

Oltre a pastiera e colomba portiamo in tavola a Pasqua anche questo dolce tradizionale davvero scenico e facile da preparare