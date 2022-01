Se si tratta di un primo appuntamento o un’occasione speciale, con questa pasta non potremo sicuramente sbagliare. Si tratta di un’alternativa meno pesante della carbonara, ma con un gusto forte e avvolgente. Tutto sta nell’ottenere la cremosità della salsa, morbida e profumata, combinata alla croccantezza del guanciale. Qualunque commensale rimarrà stupito.

Ingredienti

300 g di spaghetti;

100 g di Parmigiano Reggiano;

150 g di guanciale;

1 bustina di zafferano;

2 zucchine;

sale q.b.;

pepe q.b.

La finta carbonara facile e leggera per stupire tutti a pranzo e a cena usando solo pochi ingredienti

Per prima cosa, mettiamo a bollire dell’acqua non salata per poi dedicarci al condimento della nostra pasta. Come sempre, durante la preparazione della carbonara, usiamo delle fette di guanciale per poi tagliarle a listarelle. Con l’aiuto di una mandolina o con il coltello tagliamo anche delle fettine piuttosto sottili di zucchine.

Cominciamo tostando il guanciale in una padella antiaderente senza aggiungere olio e altri grassi. Quando sarà diventato piuttosto croccante, togliamolo dalla padella e mettiamolo da parte. Lasciamo almeno una parte del grasso rimasto in padella e lì cuciniamo le zucchine. Se preferiamo l’alternativa più salutare, possiamo sempre togliere completamente il grasso e ungere la padella con dell’olio prima di mettere le zucchine. Riaccendiamo il fornello e cuciniamo per qualche minuto sino a che saranno quasi completamente cotte. Intanto, tenendo sempre d’occhio le zucchine perché non si brucino, prepariamo la salsa.

In una ciotola mischiamo zafferano, parmigiano e un mestolo di acqua di cottura. Mescoliamo bene il tutto e ci renderemo conto che avremo ottenuto una salsa simile a quella all’uovo della carbonara, almeno nell’aspetto. Mettiamo la pasta in pentola calcolando la metà dei minuti di cottura, circa 4 minuti, e prepariamoci, la finta carbonara facile e leggera è quasi pronta.

La tecnica giusta per ottenere una pasta cremosa

A questo punto, rimettiamo il guanciale in padella insieme agli spaghetti. Aggiungiamo un mestolo di acqua di cottura così da far risaltare la pasta insieme al suo condimento, creando una cremina deliziosa. Se ne abbiamo bisogno, possiamo aggiungere un altro mezzo mestolo. Perché l’obiettivo è quello di far assorbire completamente l’acqua lasciando la pasta cotta al punto giusto. Spegniamo il fornello e diamo il tocco finale versando in padella la nostra finta crema di uovo. Vedremo che la pasta si colorerà subito di un giallo intenso, rilasciando un profumo strepitoso. Concludiamo con una grattata di pepe e una spolverata di parmigiano e il gioco è fatto.

