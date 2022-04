Sembra incredibile ma per rimuovere i peli di cane e gatto da divani e tappeti basterebbe ripetere questa semplice mossa quotidianamente

Chi ha un animale domestico, conosce bene la sensazione di trovarsi i suoi peli dappertutto, vestiti compresi.

L’amore che proviamo per il nostro cane o gatto, spesso è direttamente proporzionale alla quantità di peli persi in casa. Questo accade soprattutto in alcuni periodi dell’anno, come l’inizio della primavera, quando i nostri animali subiscono la muta.

In questa fase di passaggio, che può durare anche 3 o 4 settimane, perdono tantissimi peli. Questi, poi, invaderanno i nostri vestiti, il divano, il pavimento e tutta la casa. Forse, però, potremmo ancora preservare la bellezza della nostra casa senza fatica, con questo semplicissimo gesto.

Un particolare sorprendente

I tempi di muta di ogni animale possono variare, in base a tanti fattori. La razza canina o felina a cui appartiene sicuramente influisce, ma esiste anche un altro elemento a cui non avremmo mai pensato.

I cani o i gatti che vivono all’interno di una casa, infatti, perderebbero molto più pelo dei loro amici randagi. Ciò dipenderebbe dal fatto che lo stile di vita di un animale d’appartamento è molto diverso da quello di chi vive in esterno. L’alimentazione è differente, così come lo sono gli sbalzi di temperatura che subisce o i prodotti con cui i padroni puliscono il suo pelo. Vediamo, quindi, come eliminare i peli dalle superfici.

Sembra incredibile ma per rimuovere i peli di cane e gatto dal divano e dai vestiti basterebbe ripetere questa semplice mossa quotidianamente

I peli degli animali hanno una capacità assoluta di attaccarsi alle superfici con cui vengono a contatto.

Spesso, anche dopo un lavaggio in lavatrice, i peli rimangono attaccati ai vestiti e l’unica soluzione sembra essere toglierli a mano, uno ad uno.

Il rimedio migliore, però, è molto più semplice del previsto. Non serviranno detergenti artificiali o aspirapolveri all’ultima moda, ma basterà una semplice spugna, come quelle che si usano per lavare i piatti.

Il rimedio più economico in assoluto

Dovremo usare questa spugnetta dalla parte più morbida, che sarà sicuramente più delicata sui tessuti.

Basterà iniziare a trascinare la spugna sui peli e questi ultimi si attaccheranno alla sua superficie.

Questo metodo è eccellente soprattutto per pulire il divano (ma dovremo procedere con molta delicatezza per non rovinare i tessuti), ma anche per tappeti e moquette. Sembra incredibile ma per rimuovere i peli dei nostri animali domestici, potrebbe bastarci solamente una spugna.

Un’altra soluzione molto valida e pratica consiste nell’utilizzare un panno umido in microfibra, da passare sempre con accortezza sulle superfici. Anche questa volta i peli si attaccheranno al panno e la nostra casa sarà finalmente più pulita.

Per eliminare i pelucchi dai cappotti, invece, ci servirà solo questo oggetto che tutti abbiamo in casa.