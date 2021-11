Spesso e volentieri, quando invitiamo a cena qualcuno, vorremmo fare una buona impressione. A volte, però, non servono cibi ricercati oppure ore di preparazione. La semplicità, la cura e la scelta degli ingredienti sono, infatti, degli elementi chiave per poter soddisfare ogni ospite. Per questo oggi proponiamo una ricetta molto basilare, ma altrettanto di impatto. Ecco un delizioso piatto completo facile da preparare ricco di gusto grazie alla verdura di stagione e al pane sardo. Scopriamo insieme come preparare un buonissimo tortino a base di broccoli e di carasau. Infatti pochi lo conoscono, ma questo pane gustosissimo è privo di colesterolo e facile da conservare.

Gli ingredienti necessari per circa 5 persone

1 chilo di cimette di broccoli;

1 spicchio di aglio senza anima;

200 g circa di pane carasau;

250 grammi di ricotta, preferibilmente di tipo vaccino;

4 cucchiai di olio extravergine di oliva;

pepe nero q.b;

latte intero q.b.

Per prima cosa bisogna occuparsi dei broccoli. È necessario quindi mondarli e dividerli in cimette. Prendere poi una grande pentola di acqua e attendere il bollore. Quando questo sopraggiunge tuffare le cimette in acqua bollente, aggiungendo un pizzico di sale. Lasciare cuocere per circa 7 o 8 minuti. Scolarle e poi tritarle grossolanamente con un buon coltello da cucina. Pelare lo spicchio di aglio, prendere una padella e ungerla con un filo di olio. Mettere l’aglio a rosolare fino a che non diventa dorato. Far saltare la verdura per un paio di minuti. Nel frattempo prendere il formaggio e metterlo a frullare nel mixer con un goccio di latte fino ad ottenere una crema fluida. Unire il sale e il pepe nero.

Prendere una pirofila e stendere uno strato di crema. Prendere poi un foglio di pane carasau, passarlo sotto l’acqua e adagiarlo sopra. Mettere i broccoli e altra crema, e cominciare a creare degli strati fino all’ottenimento di una specie di lasagna. Infornare a 180° per un quarto d’ora.

