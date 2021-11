Manca poco all’arrivo dell’inverno, ma ormai le giornate stanno iniziando a farsi più fredde e cresce la voglia di rimanere in casa. Proprio per questo motivo sono tante le persone che decidono di invitare i propri amici in casa e sbizzarrirsi creando dei piatti semplici e gustosi.

Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e proprio per venire incontro ai nostri lettori vogliamo presentare una ricetta veloce da preparare e capace di stupire gli ospiti. Infatti, questo gustoso piatto invernale è perfetto per passare un’allegra serata in compagnia. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Gli ingredienti da preparare

Ecco la lista degli ingredienti da comprare per preparare questo buonissimo primo piatto invernale:

2 spicchi di aglio;

200 gr di Grana Padano;

400 gr di fontina;

500 gr di zucca;

olio extravergine a piacimento;

600 gr di finocchi;

600 gr di cavolfiore;

400 gr di cipolle;

burro a piacimento;

pepe nero a piacimento;

salvia a piacimento.

Scopriamo allora come preparare questo semplicissimo primo piatto invernale. Per prima cosa è necessario preparare le verdure. Iniziare con la zucca, tagliare a metà, eliminare la buccia e la parte centrale e tagliare a fette omogenee. Passare ora al cavolfiore, lavare, asciugare e tagliare a fette sottili. Seguire lo stesso procedimento con le cipolle, che andranno sbucciate, lavate, asciugate e tagliate a fette. Prendere ora varie teglie da forno, foderare con carta forno e riporre in ognuna di esse uno degli ingredienti appena preparati. Condire gli stessi con sale, olio e pepe e infornare a 210°. Il processo di cottura dovrebbe durare all’incirca mezz’ora. Per ottenere un buon risultato è necessario fare attenzione alla posizione in forno di ogni teglia e al grado di cottura dei vari ingredienti.

Mentre le verdure stanno cucinando, tagliare a fette sottili la fontina e grattugiare finemente il Grana. Una volta terminata la cottura delle verdure, prendere una pirofila abbastanza capiente. Disporre uno strato di verdure cotte alternato da uno strato di fontina e di Grana Padano. Continuare con questo procedimento fino ad aver raggiunto la parte superiore della pirofila. Prendere ora la salvia, lavare, asciugare, tritare finemente e cospargere sopra l’ultimo strato disposto. Infine, accendere il fuoco a 200° e cucinare per 18 minuti. Una volta cotto, lasciare riposare per 5 minuti, tagliare a fette ed impiattare. Il primo piatto dell’inverno semplice e gustoso è pronto per essere gustato e sorprendere amici e conoscenti.

