Molti di noi quando hanno dei problemi in casa pensano subito di doversi rivolgere a delle figure specializzate oppure di dovere comprare dei prodotti specifici. Spesso queste mosse sono uno spreco di tempo e denaro. Prima di ricorrere ad estremi rimedi consigliamo infatti di provare a mettere in atto i rimedi che le nostre nonne ritenevano efficaci. Oggi parliamo di uno di questi. Altro che costosi detersivi e ammorbidenti, ecco l’ingrediente naturale che toglie la puzza dai panni in lavatrice. Vediamo insieme di che cosa si tratta e perché dovremmo assolutamente provarlo.

Stiamo parlando di un elemento presente in tutte le cucine, il bicarbonato di sodio. Questa polvere, infatti, oltre ad essere veramente economica, ha un grande pregio: è estremamente versatile. Può assorbire infatti i cattivi odori in frigo, essere utilizzato come detersivo per piatti o come scrub della pelle.

Non tutti lo sanno ma è anche utile per la lavatrice sia per pulirla a fondo che per eliminare quello sgradevole odore di umido che i vestiti emanano una volta usciti dal cestello. I motivi che provocano quest’ultimo fenomeno possono essere svariati. Il più probabile è dovuto alle troppe ore di permanenza all’interno dell’elettrodomestico o a dei lavaggi effettuati a basse temperature. In questo lasso di tempo potrebbero infatti formarsi delle muffe e degli odori sgradevoli difficili da mandare via.

La soluzione più veloce e pratica consiste nel fare andare un carico vuoto ad alta temperatura, cospargendo la parte interna di bicarbonato. In questo modo si riusciranno a rimuovere le cause dei cattivi odori.

Altri segreti per ottenere un bucato splendente e perfetto

Passiamo però ad altri escamotage per non doversi più preoccupare dello stato dei nostri indumenti. Quelli più delicati in generale andrebbero lavati a mano perché i dentini interni della lavatrice potrebbero rovinarli. Però un buon modo per proteggerli consiste nell’inserirli all’interno di altri capi. Il più indicato fa parte del corredo del nostro letto: ecco perché tutti stanno inserendo una federa in lavatrice a ogni lavaggio. Invece per quanto riguarda il lavaggio dei bianchi, esiste un trucchetto che veramente pochi conoscono e che però è accessibile a tutti. Ecco spiegato lo strabiliante motivo per cui tutti stanno mettendo i gusci d’uovo nella lavatrice.

