Quando si parla di moda, che sia per uomo o per donna, bisognerebbe sapere che esistono dei cicli. Alcuni capi e tessuti non passeranno mai inosservati. Sicuramente quando per alcune tendenze l’attenzione dei produttori ritorna su alcune tecniche, potrebbe trattarsi di un ottimo momento per acquistare un capo. Questo per la varietà di tipologie e di colori che potremmo trovare improvvisamente a disposizione.

È un po’ ciò che sta succedendo per le elegantissime ed informali cravatte in maglina o tricot, di cui abbiamo consigliato modi d’impiego raccomandati e abbinamenti. Queste erano di tendenza negli anni ’60 e sono ritornate ad esserlo anche nell’ultimissimo periodo.

Anche un cappello rimane buono per tanti anni ed è un segno di eleganza e distinzione anche per signori di una certa età. Non solo berretti ma questo grande e classico cappello per uomo sta tornando di moda ed è caldo a prova di tormenta.

Un tessuto a prova di freddo e che viene dalle Alpi

Stiamo parlando dei cappelli a falda larga fatti in lana cotta. Probabilmente avremo visto questo tipo di accessorio già nei tagli degli abiti tipici dell’area tirolese, oppure utilizzata per accessori invernali. Ad esempio, si possono trovare comodissime pantofole realizzate in lana cotta. Non si potrebbe nemmeno definire un tessuto, anche se è molto simile al feltro o al panno. Si tratta dunque di una lavorazione che prevede, tramite vari passaggi, il restringimento di un filato di lana. La stoffa è dunque spessa, molto calda e sorprendentemente pesante e compatta. Possiamo considerarla ideale per le passeggiate serali, o per quando la tormenta rischia di coglierci impreparati.

Ad accentuare la sensazione di caldo e di comodità c’è il modello a falda larga, uno stile avvolgente e carismatico. Come se non bastasse, anche per le occasioni più casual e sbarazzine c’è altro. Stiamo parlando dei berretti realizzati in lana cotta. Da provare sicuramente i colori classici e che variano dal blu velluto al grigio cenere. Ma la varietà di colori si potrebbe ampliare grazie alla nostra creatività nel pensare abbinamenti con altri accessori indossati.

La moda talvolta è ciclica ed asseconda anche alcune esigenze psicologiche diffuse nella comunità. Il ritorno al vintage o al tradizionale probabilmente ci rassicura in tempi incerti. Anche in altri ambiti si percepisce lo stesso bisogno, unito magari alla ricerca di una qualità armoniosa con l’ambiente.

Ecco allora che acquistare un capo del genere significa andare sul sicuro. E questo vale sia se stiamo pensando a un cappello per scaldare la nostra testa, ma anche come regalo per andare sul sicuro. Da donare certamente a un uomo dai gusti eleganti e tradizionali anche over 60.