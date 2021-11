Spesso durante l’inverno si è assaliti dal desiderio di gustare piatti caldi e, a volte, anche calorici. Per questo oggi proponiamo una ricetta deliziosa che sicuramente metterà d’accordo tutti. Ecco, dunque, il procedimento per ottenere un cremoso piatto a base di legumi per riscaldare con gusto le fredde serate di novembre. Vediamo insieme come servire in tavola dei deliziosi fagioli all’uccelletto con salsiccia. Per diminuire il contenuto meno calorico e per rendere il piatto anche adatto a vegetariani e vegani, basta semplicemente rimuovere quest’ultimo elemento.

Gli ingredienti necessari per 5 persone

300 grammi di fagioli cannellini secchi;

200 grammi di passata di pomodoro;

2 spicchi di aglio;

salvia quanto basta;

olio extravergine d’oliva quanto basta;

sale fino quanto basta;

pepe nero quanto basta;

200 grammi di salsiccia.

Per preparare questa ricetta per prima cosa bisogna occuparsi dei cannellini secchi. Inserirli dunque all’interno di una ciotola capiente, coprirli con abbondante acqua fredda e lasciarli poi così in ammollo per almeno per una notte. Una volta trascorso questo tempo, trasferire i fagioli con tutta la loro acqua all’interno di una pentola capiente. Se necessario aggiungere altra acqua coprire il tutto. Accendere la fiamma al minimo e far cuocere per almeno 50 minuti. Di tanto in tanto è necessario togliere la schiuma che si forma e mescolare. Ad esempio, questa in altri legumi va tenuta. Per saperne di più consigliamo di leggere: “Ceci sempre morbidi e gustosi grazie a questo rivoluzionario metodo per cucinarli a regola d’arte”.

Alla fine di questo tempo, scolare i fagioli con una schiumarola per mantenere il liquido di cottura. Prendere poi una padella capiente e versarci dell’olio. Pelare e aggiungere i due spicchi d’aglio senza l’anima. Questo passaggio, infatti, rende la ricetta più digeribile. Infine lavare e distribuire le foglie di salvia. Questa infatti oltre a dare gusto è anche benefica. È possibile infatti avere una memoria di ferro e produttività alta con questa comune erba aromatica che spesso snobbiamo.

Aggiungere poi la salsiccia dopo averla spezzettata e aver rimosso il budello. Lasciate rosolare il tutto per 3 minuti e poi aggiungere la passata di pomodoro. Continuare a cuocere a fuoco lento per altri 5 minuti per far restringere il sugo. Aggiungere i cannellini, salarli e peparli secondo il gusto. Unire poi anche il loro liquido di cottura. Coprirli con un coperchio e far andare il tutto per altri 20 minuti a fiamma medio-alta

