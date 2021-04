Secondo le linee guida degli esperti i legumi andrebbero consumati dalle due alle quattro volte a settimana. Essendo proteine, non dovrebbero fungere da contorno ma dovrebbero rappresentare il piatto principale.

Oggi parliamo di un metodo che ci permetterà di averli spesso sulle nostre tavole. Avremo, infatti, dei ceci sempre morbidi e gustosi grazie a questo rivoluzionario metodo per cucinarli a regola d’arte.

La regola dell’ammollo

Si sa, preparare i legumi in generale è un procedimento molto lungo e per alcuni versi tedioso. Soprattutto perché questo tipo di alimento è da tenere in ammollo per almeno una notte intera.

L’ideale, comunque, è di non lasciarli in questo stato per meno di dodici ore e per più di ventiquattro. La proporzione perfetta di acqua è di tre litri ogni mezzo chilo di ceci.

Occorre cambiare il liquido almeno una volta ogni dodici ore e sempre tenuto a temperatura ambiente. Si consiglia di inserire durante questo processo una foglia di alloro. Questo piccolo trucco rende l’ingrediente molto più digeribile.

Non buttare via l’acqua

Quando si inizia a prepararli, bisogna prima di tutto utilizzare dell’altra acqua e mettere i ceci a bollire solo dopo averli sciacquati bene.

Una volta fatto, noteremo che nel processo di cottura comincerà a crearsi una spuma. Non c’è però da preoccuparsi, questo fenomeno non significa che i legumi non sono stati lavati bene. È solamente la conseguenza delle saponine contenute al loro interno.

Queste, infatti, rilasciano una schiuma che non è pericolosa e che non inficia la buona riuscita del piatto. Anzi, in questo caso, a differenza, ad esempio, di quanto accade con i fagioli, è meglio non rimuoverla.

Oggi abbiamo illustrato come avere ceci sempre morbidi e gustosi grazie a questo rivoluzionario metodo per cucinarli a regola d’arte. Se si è interessati ad altre curiosità culinarie, consigliamo di leggere anche altri utili accorgimenti per cucinare meglio i piatti più comuni. In particolare qui scopriremo gli infallibili segreti della nonna per preparare un purè di patate cremoso e a regola d’arte.