Il tè è una delle bevande più amate e consumate del Pianeta. Soprattutto nei freddi mesi invernali quando riscalda le nostre giornate con un sapore e un aroma inconfondibili. E la bellezza del tè è che ne esistono decine e decine di varianti, tutte con un gusto e una preparazione diversa. Poco tempo fa abbiamo scoperto le incredibili proprietà del tè bianco, una bevanda che potrebbe avere anche ottimi effetti sul controllo della glicemia. Oggi scopriremo un’altra variante, altrettanto straordinaria. Davvero in pochi conoscono questo tè dal sapore particolarissimo che scalderà i nostri pomeriggi invernali. Gustarlo è un’esperienza veramente travolgente e possiamo trovarlo facilmente online o nelle migliori erboristerie. Non ci resta che provarlo.

Il tè di cui parleremo oggi è il famoso Pu-Erh, uno dei prodotti più amati dagli esperti e dagli intenditori. Una bevanda che proviene dallo Yunnan, nel sudovest della Cina, e che ha un processo di lavorazione che lo rende unico al Mondo. Le foglie di questo tè vengono fatte fermentare anche per anni in luoghi umidi e caldi.

In questo periodo di fermentazione si sviluppano dei microrganismi, che contribuiscono a dare al tè il suo sapore inconfondibile. Un sapore che richiama gli aromi del bosco e del legno autunnali. E proprio come avviene per il vino, più il Pu-Erh viene lasciato fermentare e più migliora.

Il tè Pu-Erh ha anche un’altra particolarità molto interessante. In commercio non lo troveremo nella classica forma delle foglie sfuse. Troveremo invece le foglie pressate e trasformate in “mattonelle” o piccole torte che ricordano la forma del panforte.

Come preparare il tè Pu-Erh

La preparazione del Pu-Erh perfetto richiede alcuni passaggi molto semplici. Partiamo acquistando la nostra mattonella di foglie pressate e proviamo a “sfogliarla” delicatamente con un coltello. Circa 10 grammi dovrebbero essere sufficienti per una teiera.

Nel frattempo mettiamo a bollire l’acqua a circa 95 gradi. Non appena raggiunge la temperatura giusta, passiamola in una teiera per riscaldarla. Adesso possiamo passare l’acqua nelle tazze che utilizzeremo.

Prendiamo ancora la teiera e mettiamo dentro le foglie di Pu-Erh. Ricopriamole con acqua bollente per lavarle e poi liberiamoci di nuovo dell’acqua. È il metodo migliore per ripulire foglie che possono essere anche vecchie di anni.

Lasciamo le foglie asciutte nella teiera e ripetiamo le operazioni con altra acqua bollente. Siamo finalmente pronti per l’infusione. Ci basterà aspettare soltanto un minuto e filtrare il tè. Versiamolo nelle tazze e prepariamoci a far innamorare il palato.

