Un contorno delizioso ma leggero e veloce da preparare da provare a Natale

A Natale si potranno sperimentare nuovi piatti che ci permetteranno di fare un figurone con gli ospiti. Tra questi non dimenticarsi dei contorni come questo a base di cavolfiori e broccoli. Un piatto davvero semplice da preparare e ricco di gusto. Da provare e riprovare anche durante le feste.

Le feste di Natale metteranno alla prova le doti culinarie di moltissime persone. Chi ama cimentarsi in cucina potrà destreggiarsi tra primi, secondi ma anche antipasti e contorni. Si consiglia, però, tra un pasto e l’altro, di dedicarsi anche ad altro. Tra le cose cui ci si potrebbe dedicare troviamo la lettura, ma anche la visione di film molto interessanti da guardare.

Oltre ai classici pasti come primi di pasta, cannelloni, lasagne o secondi di carne e pesce, importanti saranno i contorni. Oggi, infatti, si andrà proprio alla scoperta di un contorno di stagione da portare in tavola anche a Natale o a Capodanno. Semplice e veloce da preparare questo contorno a base di cavolfiori e acciughe sarà apprezzato anche dagli ospiti più difficili.

Ma ecco come preparare questo delizioso contorno senza troppa fatica. Broccoli e cavolfiori, inoltre, sono ricchi di elementi benefici per la salute. Molto apprezzati per le loro proprietà antiossidanti e la loro ricchezza di vitamine. Se ne sconsiglia il consumo a chi soffre di gotta. Ecco un contorno delizioso ma leggero e veloce da provare durante le feste.

Ingredienti per 5 persone

400 g di broccoli;

400 g di cavolfiori;

10 filetti di acciughe;

olio EVO, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Un contorno delizioso ma leggero e veloce perfetto per le feste

Per preparare questo piatto sarà necessario pulire accuratamente le verdure sotto l’acqua. Dividere i broccoli e i cavolfiori prima di farli cuocere in acqua salata per qualche minuto. Se si dovesse decidere di farli cuocere insieme, ricordarsi di lasciare i cavolfiori qualche minuto in più, circa sei minuti. In seguito, poi, in una pentola antiaderente fare scaldare un filo di olio a cui andranno poi aggiunti i filetti di acciughe. Farli scaldare per qualche minuto e, in seguito, aggiungere le cimette di broccoli e di cavolfiore da fare insaporire. Il tutto andrà servito caldo o tiepido a seconda delle proprie preferenze.

Si consiglia di consumare le cimette di broccoli e cavolfiori con acciughe nel giro di qualche giorno. In questo modo il sapore rimarrà intatto e il sapore sempre gustoso. Un giusto intermezzo tra una portata e l’altra per inserire anche ortaggi invernali nel menù delle feste.