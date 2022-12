È meglio proteggere l’intestino durante le feste e si può fare molto bene con questi alimenti

I giorni di festa portano inevitabilmente problemi gastrointestinali. Meglio giocare d’anticipo e sapere quali sono gli alimenti in grado di proteggerci e aiutarci. Ecco che cosa può farci davvero bene.

Quando si parla di Natale, di Santo Stefano, di Capodanno o del giorno dell’Epifania nella mente di tutti non ci sono soltanto i simboli della tradizione. Infatti, molti di noi pensano a tutti i dolci tipici di queste feste e del periodo natalizio in generale.

Le persone hanno più tempo da dedicare ai fornelli e fare qualche prelibatezza. Tuttavia, è facile farsi prendere dalla gola ed esagerare. Quindi, è meglio proteggere l’intestino durante le feste per non avere problemi e disturbi molto fastidiosi.

Nessuno ci obbliga a rinunciare alle cose buone, a non goderci i giorni di festa in famiglia. Occorre solamente usare qualche piccola astuzia per stare meglio. Tra queste c’è l’assumere dei cibi alleati dell’intestino che lo possano proteggere e aiutare.

Conviene conoscerli e farne scorta perché potrebbero evitare situazioni imbarazzanti oppure problemi e dolori fastidiosi. Vediamo, allora, qui di seguito, che cosa mangiare per il benessere del tratto digestivo.

È meglio proteggere l’intestino durante le feste ed ecco come farlo

Se qualcuno si è chiesto perché l’intestino è considerato il nostro secondo cervello, la risposta è molto semplice. È in tutto e per tutto simile al cervello perché anche l’intestino ha cellule e neuroni che comunicano tra di loro e con tutto il resto del corpo.

Se c’è qualcosa che non va nell’apparato digerente, tutto il corpo può risentirne. La flora batterica intestinale è il fulcro di questa parte del nostro organismo ed è fondamentale mantenerla intatta. Per questo i batteri benigni devono essere salvaguardati.

Gli alimenti in grado di farlo consigliati dagli esperti sono questi:

yogurt : non tutti sono salutari, quelli utili ad una migliore digestione sono quelli naturali senza zuccheri aggiunti;

: non tutti sono salutari, quelli utili ad una migliore digestione sono quelli naturali senza zuccheri aggiunti; miso: è un condimento famoso in Giappone che deriva da cereali e soia; utile per gestire meglio la digestione degli alimenti e prevenire le malattie cardiache;

lievito naturale : ha grandi quantità di batteri buoni nel processo di fermentazione che servono alla nostra flora batterica per mantenersi intatta e in salute;

: ha grandi quantità di batteri buoni nel processo di fermentazione che servono alla nostra flora batterica per mantenersi intatta e in salute; kefir: non solo probiotici, questa bevanda derivata dal latte fermentato contiene calcio, magnesio, acido folico e vitamina B;

kombucha: enzimi e probiotici sono i protagonisti di questo tè fermentato in grado di rafforzare il sistema immunitario e dare molta energia.

Quando non siamo impegnati in pranzi e cene ufficiali, inserire questi alimenti nei vari pasti può essere molto d’aiuto. Naturalmente, è importante farsi seguire e consigliare da un nutrizionista.

Qualche consiglio per non esagerare

Per evitare coliche intestinali, mal di stomaco, diarrea, indigestione e tutti i disturbi legati a questo, occorre non esagerare a tavola. Un aiuto potrebbe essere usare piatti piccoli e porzioni piccole in modo da non avere lo spazio per chiedere altro.

Inoltre, mai digiunare prima di un pranzo o una cena importante, ma fare tutti i pasti normalmente. Anche in viaggio o in posto di vacanza, prima di mangiare si potrebbe bere un bicchiere d’acqua per non sentire troppo la fame, oppure anticipare la verdura prima del primo piatto.