A Natale non perdiamoci questi 3 incredibili film di registi famosissimi disponibili su Amazon Prime

Le serate piovose sono perfette per rilassarsi davanti alla televisione. Tra i film da vedere assolutamente ne troviamo alcuni disponibili su Amazon Prime Video che ci lasceranno senza parole. Scopriamo insieme di quali si tratta.

Le giornate e le serate fredde spingono molti a rimanere in casa. Trascorrere la serata tra un buon libro e un film è un’ottima idea per rilassarsi durante il periodo invernale. Tra film e serie televisive non ci sarà che l’imbarazzo della scelta su piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Sky e molte altre. Tra le letture più interessanti ne troviamo alcune che ci permetteranno di apparire molto colti con gli amici. Parlando delle serie televisive del momento, invece, ci aspettano su Netflix “Vatican Girl” e “The Watcher”.

Oggi, però, ci si soffermerà principalmente su tre film che hanno fatto la storia del cinema e che si potranno guardare tranquillamente seduti sul divano. Su Amazon Prime Video, tra le altre cose, è possibile guardare film degni di nota come “The Elephant Man”, “Suspiria” e “I Sette Samurai”.

A Natale non perdiamoci questi 3 incredibili film da guardare su Amazon Prime

Il primo film di cui si tratterà è uno dei capolavori del regista americano David Lynch, “The Elephant Man”. Uscito nel 1980, narra la storia di Joseph Merrick soprannominato l’Uomo Elefante per le diverse deformità del corpo. Dopo essere stato scovato e salvato dalle grinfie del gestore di un circo dei mostri, si scopre che l’uomo soffre della sindrome di Proteo. Aiutato dal dottor Treves riuscirà a dimostrare un carattere sensibile e un’intelligenza fuori dal comune.

Suspiria

Il secondo film è un’opera del 1977 diretta del regista italiano Dario Argento. Narra la storia di una giovane ragazza che si ritroverà al centro di efferati delitti dopo essersi iscritta ad una scuola di danza tedesca. Una storia che riprende trame e personaggi derivati dalle favole, le streghe e il personaggio puro, innocente. I personaggi appaiono misteriosi, cattivi e dotati di personalità molto ambigue. Oltre a questo film, del medesimo regista, si segnalano “Inferno” e “Phenomena”.

I Sette Samurai

L’ultimo film che si potrà guardare su Amazon Prime appartiene alla cultura orientale e arriva dal Giappone, “I Sette Samurai”. Opera del grande regista Akira Kurosawa, è uscito nel 1954. Ambientato nel Giappone del XVI secolo quando, in balia dei predoni, un gruppo di contadini assolda dei samurai per difendere il villaggio. La ricerca di questi guerrieri non è semplice, dal momento che non molti accettano di lavorare senza una vera ricompensa. I contadini, tuttavia, con abilità riescono a trovare alcuni samurai che accetteranno l’incarico. La battaglia con i predoni sarà sanguinaria e le perdite tantissime. Tre ore di film che passeranno in un attimo. Quindi, per trascorrere il tempo disponibile a Natale non perdiamoci questi 3 incredibili film, dei veri capolavori disponibili su Amazon Prime Video.