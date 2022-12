Cosa servire come contorno saporito e leggero che piacerà a tutti gli ospiti durante le feste

A Natale possiamo sbizzarrirci anche con i contorni per dare colore, allegria e leggerezza ai nostri piatti.

I pranzi e le cene delle feste non sono composti soltanto dai piatti ricchi e sostanziosi della tradizione: anche gli umili contorni vogliono la loro parte. Un contorno allegro, leggero e colorato può fare la differenza tra un piatto completo e una pietanza a cui manca una componente fondamentale. Non vogliamo però che i nostri contorni risultino troppo pesanti e rubino spazio nello stomaco al piatto principale. Allora quali contorni servire per completare la tavola delle feste? Vediamo alcune idee leggere, salutare, semplici da preparare e economiche.

Non la solita lattuga, proviamo una fresca insalata di arance e finocchi

L’insalata ci vuole, certo, ma non significa che dobbiamo rassegnarci alla banale lattuga o insalata verde. Se vogliamo dare un tocco di colore acceso al nostro piatto, e pulire il palato dei commensali non c’è niente di più indicato di una freschissima insalata di finocchio e arance. Gli ingredienti sono davvero semplicissimi: arance sbucciate e tagliate a fettine sottili, finocchio a fette, semi di melograno, qualche acino di uva passa e per condire una vinaigrette di olio d’oliva, sale, limone, poco aceto e un cucchiaino di miele. Niente di meglio per liberare spazio nello stomaco dei nostri invitati.

Cosa servire come contorno saporito e leggero per far gioire le papille gustative dei commensali

Anche il secondo suggerimento è un’insalata, ma ha qualcosa di particolare. Si tratta dell’insalata russa vegana. Sì, proprio così: vegana. La maionese è notoriamente un ingrediente pesante e ‘impegnativo’ da servire a tavola. Ma possiamo trasformare l’insalata russa tradizionale in un contorno leggerissimo sostituendo la maionese tradizionale con quella senza uova. Le papille gustative degli ospiti quasi non sentiranno la differenza, ma il loro stomaco sarà molto più leggero. Se l’insalata russa non ci ispira, puntiamo invece su un altro appetitoso, stuzzicante e colorato piatto tipico delle feste: la famosa insalata di rinforzo.

Anche in questo caso gli ingredienti sono facilissimi. Basteranno dei broccoli bolliti (non troppo molli, devono essere un po’ croccanti) delle fettine di peperoni arrostiti, olive, pinoli, capperi se li gradiamo, abbondante olio, sale, aceto e un pizzico di peperoncino. Non ci sono ospiti a cena che non gradiranno la tradizionalissima insalata di rinforzo, da abbinare a piatti freddi o caldi, da mangiare da sola o con un’altra pietanza.

Gli spiedini di frutta, verdura, formaggio e salumi

Ma se le insalate non sono il nostro forte, cosa servire come contorno saporito e leggero ai nostri ospiti? Non perdiamoci d’animo e mettiamo in tavola dei coloratissimi (e semplicissimi) spiedini. Per quanto riguarda gli ingredienti possiamo sbizzarrirci con la fantasia.

Dai classicissimi spiedini di frutta con melone, ananas, uva, kiwi, banana, mela o qualsiasi altro frutto, fino agli italianissimi spiedini di pomodori e mozzarelline, ai sempre raffinati spiedini di melone e affettati (ottimo l’abbinamento melone e prosciutto crudo, ma anche con speck o bresaola). I più avventurosi possono anche cimentarsi con spiedini di verdure cotte, come cavoletti di bruxelles, funghi alla griglia, peperoni arrostiti, broccoli sbollentati o cipolline in agrodolce. Certamente i nostri ospiti li divoreranno.