Il libro emozionante da leggere a dicembre per volare con la mente in un paradiso esotico

Il periodo invernale è perfetto per andare alla scoperta di nuove opere letterarie. Le scelte potranno ricadere su nuove uscite ma anche su opere più datate ma sempre contemporanee.

Tra i libri usciti da poco merita di essere letto Lemon, della scrittrice coreana Kwon Yeo-sun, ma anche Guarda le luci, amore mio, di Annie Ernaux. I grandi classici, inoltre, sono tra i protagonisti delle librerie di moltissime persone. Opere da leggere e rileggere durante il tempo libero.

Tra i romanzi più interessanti del periodo troviamo Il regno di vetro dello scrittore Lawrence Osborne. Edita da Adelphi, è un’opera che potrebbe ricordare un grande classico del genere, Il condominio, di Ballard. Oggi si andrà alla scoperta della trama di questa opera che travolgerà il lettore pagina dopo pagina. Una storia ricca di colpi di scena, a tratti inquietante, che farà riflettere il Lettore dandogli la possibilità di immergersi in un universo nettamente diverso dal nostro. Ambientato in Thailandia, si rivelerà davvero una lettura piacevole, veloce e piena di sorprese.

Il libro emozionante da leggere a dicembre tutto d’un fiato

La protagonista, Sarah, in fuga con un malloppo importante verso la Thailandia ricorda molto la Marion Crane di hitchcockiana memoria. La ragazza giunta a Bangkok dopo aver messo a segno una truffa in piena regola inizia a vivere in un complesso residenziale molto particolare e simbolo di modernità e lusso, il Kingdom. Un regno di vetro che non riesce, però, a proteggere i suoi abitanti dall’esterno né tantomeno dall’interno. Un sistema capillare di controllo che rende la vita dei protagonisti un vero incubo.

Tutto ciò che avrebbe dovuto proteggere dall’esterno si trasforma in una condanna. Un susseguirsi di eventi che andrà a intrecciarsi anche con le vicende politiche della Thailandia, tra monarchia e rivolta. All’interno dei grattacieli si crea un vero e proprio regno di vetro dove gli abitanti vivono, si divertono, fuggono e si nascondono da qualcosa.

Un’opera affascinante suddivisa in due diverse parti, una prima concentrata sulla vita all’interno del condominio e una seconda più focalizzata sugli aspetti socio politici thailandesi. Un’occasione per entrare in contatto con un’universo nettamente diverso rispetto a quello occidentale.

Tra le capitali del Sud Est asiatico Bangkok è una delle più occidentali, pur mantenendo delle caratteristiche peculiari che la contraddistinguono. Tradizioni, spiritualità, caos ma anche modernità e enormi differenze sociali. Differenze che portano una parte della popolazione a vedere con ostilità i cosiddetti farang, stranieri in terra thailandese.

Ecco, quindi, il libro emozionante da leggere a dicembre nelle pause e la sera prima di andare a dormire.