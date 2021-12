Piacere agli altri è un desiderio profondo che tutti hanno. Che sia in amore, in una relazione di amicizia o di lavoro, tutti vorrebbero risultare piacevoli ed essere presi sul serio in ogni occasione. Tuttavia, a volte pensiamo di non piacere, non riusciamo a mantenere vive le relazioni oppure le nostre opinioni rimangono inascoltate.

Che ciò sia vero oppure una paura inconscia, esistono delle tecniche che aiuterebbero a risolvere questo problema. Applicandole ogni giorno e con un po’ di allenamento, potremo finalmente vedere dei risultati e piacere anche a chi non avremmo mai pensato.

Come piacere agli altri in amore, amicizia e sul lavoro con i consigli di questo libro da provare adesso

Alcuni tra i migliori consigli su come comportarsi nelle relazioni umane si trovano nel libro “Come trattare gli altri e farseli amici” di Dale Carnegie. Anche se è del 1936, questo libro è molto attuale. Tutti i consigli che dà sono semplici da applicare e davvero utili nella vita di tutti i giorni.

Nella prima parte, l’autore svela le tecniche fondamentali per trattare con le persone. Tra queste, evitare di criticarle, esprimere apprezzamenti in modo sincero e sollecitare il loro interesse.

Un potere fortissimo ce l’hanno anche le parole “grazie” e “mi dispiace”. Cominciamo da oggi a ripeterle più spesso e vedremo presto la differenza.

Poi è il turno dei 6 modi per farsi benvolere. Tra i più curiosi c’è chiamare per nome l’altra persona, cercando di farlo sin dalla prima volta in cui la incontriamo. Anche se è difficile ricordarlo immediatamente, saremo in grado di stabilire una connessione più forte sin dal primo momento.

I 12 modi per convincere le altre persone a condividere le proprie opinioni

La terza parte del libro è invece dedicata ai 12 modi per convincere le altre persone a condividere le proprie opinioni. In breve:

il miglior modo per avere la meglio in una discussione è evitarla; inizia in modo amichevole; mostra rispetto per le opinioni altrui; se ti sbagli, ammettilo velocemente e con enfasi; lascia che l’altra persona parli molto; cerca onestamente di vedere le cose dal punto di vista dell’altro; sii comprensivo con le idee e i desideri degli altri; inizia con delle domande a cui l’altra persona dovrà rispondere “sì”; lascia che l’altra persona pensi che l’idea sia sua; fai appello alla loro morale; spettacolarizza le tue idee; lancia una sfida.

L’ultima parte può aiutare in soli 9 punti a essere un leader e far cambiare opinione agli altri senza offendere e suscitare risentimenti. Ecco come piacere agli altri in amore, amicizia e sul lavoro con i consigli di questo libro da provare adesso. Non ci resta che leggerlo tutto d’un fiato e iniziare a piacere di più agli altri.

Invece, è questo il libro che dovrebbero leggere gli amanti di crimini e misteri, per lasciarsi travolgere dalla suspense e risolverli nelle fredde sere invernali. Per altre idee di libri da leggere, basta navigare su questi 5 siti per trovarne centinaia gratis o a un prezzo stracciato.

Approfondimento

“3 magnifici libri per bambini da regalare a Natale più un incredibile cofanetto da collezione che adoreranno”