È probabilmente una delle tendenze del momento che fa felici davvero tutte. Il cardigan è il capospalla ideale per chi non ama i piumini o i cappotti strutturati. Si può abbinare su qualsiasi look senza rischiare di soffrire il freddo. In più grazie al suo stile più casual può davvero fare la differenza anche sopra una normale tuta.

Questo capo negli anni ha subito molte influenze, passando dal classico in lana e corto a modelli più alla moda. Non solo portato sopra una camicia per andare in ufficio, ma vero punto focale di tutto l’outfit. Navigare tra i nuovi modelli per capire qualche ci sta meglio può essere stancante.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un cardigan per tutti i gusti con questi 5 modelli di tendenza estremamente caldi

Ma nessun problema, oggi vedremo i 5 modelli più in voga adatti ad ogni esigenza. In lana, in misto cotone o anche in viscosa, il cardigan è il capo che non può mancare nell’armadio.

Cominciamo con un cardigan con micro paillettes dal taglio classico ma con un tocco in più. Per chi non vuole rinunciare alla semplicità ma desidera qualcosa di leggermente diverso. Nero sta bene su tutto ed è molto versatile, ma anche sui toni del rosa ha il suo perché.

Passiamo al cardigan in stile college americano. Dal taglio over, con bottoni e rigorosamente con lo scollo a V. Questo cardigan non solo tiene caldi ma lo fa con stile da vendere, soprattutto se abbinato all’ecopelle. Con un leggings aderente siamo pronte a sfilare per le strade della nostra città.

Chi non ama particolarmente i bottoni può scegliere un modello con frange e cinta. Super in voga, in questo momento, sia monocromo che con fantasie un po’ indie. Troviamo la versione con le frange anche sull’orlo per le più audaci, altrimenti solo sul bavero. Perfetto anche per nascondere un po’ di pancetta accumulata nelle future feste.

Se il taglio cardigan classico ci piace ma vorremmo qualcosa di più particolare ecco cosa scegliere. Il cardigan che sembra un blazer, con tasche e bavero. Ideale per stare al caldo ma più elegante dei precedenti. Meglio sui toni chiari del grigio e del bianco per esaltare la figura.

Per finire il trend del momento

Il cardigan che sta facendo furore in questo periodo è sicuramente quello lungo e aperto. Con taglio più regular o con maniche a palloncino è praticamente un cappottino. In lana o misto cotone sui toni del grigio o del beige. Ricordiamoci però che questa lunghezza abbassa anche chi è molto alta di natura. Meglio abbinarlo con un tacco o un anfibio con la zeppa.

Quindi, regaliamoci un cardigan per tutti i gusti con questi 5 modelli di tendenza estremamente caldi. Non lasciamoci sfuggire il nostro preferito e indossiamolo a tutte le età. Però ricordiamoci di usare questi 3 strepitosi abbinamenti che stanno spopolando per essere alla moda anche dopo i 50 anni.

Approfondimento

Ritornano di tendenza questi stivali comodissimi e caldi che probabilmente in tante già abbiamo