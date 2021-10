Praticamente tutte le donne tendono a notare delle piccole imperfezioni nel proprio corpo. Giornali, riviste e social ci bombardano sempre con immagini di donne quasi perfette. Neanche un capello fuori posto, sempre perfettamente truccate e dal fisico scultoreo. Ormai però siamo sempre più consapevoli che si tratta più di eccezioni che della norma, o addirittura di fotoritocco.

Il corpo perfetto non esiste, i canoni di bellezza che ci vengono imposti sono spesso irrealistici. Anche la donna più magra e longilinea può non sentirsi a proprio agio nel suo corpo. Come la donna con un po’ di pancetta può e deve sentirsi sicura di sé. Ma è assolutamente normale cercare qualche stratagemma che senza sforzi ci faccia sentire al meglio.

Nascondere quella fastidiosa pancetta sarà semplicissimo seguendo questi consigli e indossando questo capo di tendenza

Se proprio non sopportiamo quella fastidiosa pancetta possiamo provare qualche esercizio per sbarazzarcene. Ma possiamo anche sfruttare i capi del nostro armadio per avere una figura più slanciata.

La scelta dell’abbigliamento gioca un ruolo fondamentale in questo caso. Capi strategici riescono a focalizzare lo sguardo su altri punti, distogliendolo dal ventre. Come ad esempio maglie con scollature a V, blazer lunghi o jeans a vita media. Ne abbiamo parlato in questo articolo “Comodi e alla moda questi capi sono perfetti per nascondere i chili di troppo”.

Parliamo ora di abiti da indossare con collant che ci proteggono dal freddo. Il modello perfetto per nascondere la pancetta è lo scamiciato, altrimenti chiamato chemisier. La fila di bottoni aiuta a rendere più longilinea la figura e scende morbido su pancia e fianchi. Colorato o a quadri è perfetto anche per chi vuole guadagnare qualche centimetro in altezza. Abbiniamolo a degli anfibi per uno stile più casual o a degli stivali a gamba alta.

Sempre focalizzando l’attenzione sulle gambe possiamo optare per un altro abito, quello a vestaglia. Con il laccetto regolabile in vita possiamo nascondere bene la pancia. Attenzione però a non scegliere modelli con il laccio sotto il seno, non sono adatti per il nostro scopo. Se preferiamo la gonna, scegliamo il modello simile a portafoglio. Femminile e d’effetto, sia corta che longuette valorizza le gambe distogliendo l’attenzione dalla pancia.

Finiamo con l’abito di tendenza del momento

Il cardigan ma in stile kimono. Trame geometriche e particolari con maxi frange che accarezzano la figura. Il modello over è perfetto per slanciare tutta la figura, ma con la cinta di tessuto andrà ad affinare la vita. In più è un’ottima soluzione per le mezze stagioni.

Quindi, ecco che nascondere quella fastidiosa pancetta sarà semplicissimo seguendo questi consigli e indossando questo capo di tendenza. Ora che abbiamo un’idea sui capi da avere nell’armadio per valorizzarci al meglio, quale colore scegliere? In un precedente articolo abbiamo parlato di 3 strepitosi abbinamenti che stanno spopolando per essere alla moda anche dopo i 50 anni. Sfruttiamo questi colori poco utilizzati per creare un look pazzesco.