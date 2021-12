Se ci facciamo caso, buttiamo tantissimi scarti alimentari ogni giorno. Siamo abituati a fare così, però in realtà stiamo sprecando dell’ottimo potenziale di riciclo. Riutilizzando gli scarti possiamo infatti ottenere dei risultati deliziosi in cucina ed allo stesso tempo risparmiare un bel po’ di soldi. L’unica cosa di cui abbiamo bisogno è un po’ di inventiva per ottenere grandi risultati.

Oggi scopriamo in particolare come riutilizzare gli scarti di due cibi che vengono usati spessissimo. D’ora in poi non gettiamo più gli scarti di limoni e carote ma riutilizziamoli in queste geniali maniere in cucina.

Ecco come riutilizzarli

Quando cuciniamo con i limoni, oppure con altri agrumi come le arance, buttiamo sempre via la scorza. Noi, però, suggeriamo di fare una cosa diversa. Riutilizziamo parte della scorza, per aromatizzare le nostre pietanze. Fermiamoci un momento a ragionare, e pensiamo dove l’aroma della scorza di limone (o di arancia) può essere utile. Insomma, trasformiamo questo scarto di agrume in un modo per sperimentare nuovi gusti.

Facciamo, però, un’importante precisazione: ricicliamo le scorze solo se sappiamo con certezza che non contengono sostanze chimiche nocive. Acquistiamo quindi i limoni bio, oppure laviamoli bene una volta a casa, anche con il bicarbonato se preferiamo. In tal modo non rischieremo danni alla salute.

Per quanto riguarda la carota, dopo averla acquistata rimuoviamo sempre il ciuffo. Addirittura al supermercato se compriamo carote confezionate hanno già il ciuffo rimosso.

Tuttavia, anche questa parte della verdura può essere utilizzata in cucina in molte maniere. Per questa ragione, buttare via il ciuffo è un vero spreco che dovremmo evitare.

Dunque, laviamo bene questa parte della carota e riutilizziamola, ad esempio, per una bella insalata. Può essere utile anche per fare una buona minestra vegetale. In genere, il ciuffo di carota è molto adatto come sostituto di verdura come gli spinaci. Possiamo anche utilizzarlo come ingrediente per una frittata, oppure per fare un frullato di verdura. Insomma, gli utilizzi sono molteplici.

