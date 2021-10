La moda del momento non sempre si concentra sulla funzionalità. Se per il periodo estivo poco importa che i capi siano di tessuti leggeri, non vale lo stesso per l’inverno. Durante la stagione più fredda dell’anno non è solo importante essere ben vestiti ma anche stare al caldo. Quando sfogliamo le riviste di moda o cerchiamo suggerimenti online non sempre troviamo capi in linea con le temperature di questo periodo.

Gonne corte, camicette svolazzanti o spolverini leggeri che sicuramente sono splendidi da indossare però non vanno proprio a combaciare con le nostre necessità. Stessa cosa succede con le scarpe, quante volte abbiamo visto outifit incredibili ma con delle scarpe non proprio caldissime.

Ritornano di tendenza questi stivali comodissimi e caldi che probabilmente in tante già abbiamo

Per quanto riguarda l’abbigliamento il problema freddo è facilmente risolvibile. Indossiamo il nostro look preferito anche se non proprio invernale e poi ci copriamo con un capospalla. Un cappotto che combini al meglio stile e praticità, come quelli più in voga in questo periodo. Ne abbiamo parlato in questo articolo “Con il freddo che arriva è impossibile fare a meno di questo cappotto alla moda”. Poi indossiamo un bel cappello e una sciarpa o un foulard e ci sentiamo subito più al caldo.

Con le scarpe però non è sempre facile. Certo possiamo sempre indossare degli stivali texani o degli anfibi per completare il nostro look. Però non sono proprio sinonimo di comfort o comunque non tengono perfettamente al caldo i piedi.

Allora qual è la soluzione giusta? Tiriamo fuori dalla scarpiera i famosissimi stivali stile eschimese. Questo stivaletto un po’ di anni fa era davvero sulla cresta dell’onda, lo possedevano tutti. Portato alla ribalta dal marchio UGG, sono tanti i brand che ne hanno prodotto delle varianti. Questo stivale nasce dall’invenzione di un surfista australiano per tenere al caldo i piedi dei surfisti dopo aver domato le onde australiane.

Quali acquistare

Possiamo acquistare gli originali o scegliere ad esempio i Mou, stessa fascia di prezzo ma con modelli più sbarazzini. Oppure sotto i 100 euro troviamo modelli simili del brand Queen Helena o Colors of California. Per una fascia di prezzo più bassa invece possiamo controllare brand come H&M, Bershka o anche Kiabi. Insomma vi è una scelta per tutte le tasche. Forse li abbiamo già nella scarpiera, un acquisto di diversi anni fa che per noi è diventato prezioso per stare al caldo. Abbinati ad una tuta o anche ad uno stile più elegante rendono tutto un po’ più casual e alla moda.

Ecco quindi che ritornano di tendenza questi stivali comodissimi e caldi che probabilmente in tante già abbiamo. La moda è ciclica e oggi si muove molto più velocemente di un tempo. Se in passato ci volevano anni prima che una tendenza tornasse di moda ora non è più così. Ricordiamocelo sempre quando facciamo decluttering o il cambio di stagione nell’armadio.