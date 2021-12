La fine dell’anno si avvicina e molte scadenze incombono, in particolare quelle per richiedere alcuni contributi. Molti di questi hanno i giorni contati e scadranno prossimamente. Certe categorie di contribuenti in particolare, hanno meno di una settimana per di richiedere uno specifico contributo a fondo perduto. Questi aiuti fanno parte del fondo straordinario previsto per sostenere le organizzazioni in crisi a causa dell’emergenza del Covid 19. Possono essere richiesti sulla piattaforma apposita messa a disposizione dal Ministero del Lavoro.

L’importo totale di questi fondi è di 210 milioni di euro e sono a disposizione per il sostegno degli enti del terzo settore (ETS). I prossimi sono gli ultimissimi giorni per avere un contributo fino a 5.000 euro per questi contribuenti che ne faranno richiesta.

I passati provvedimenti di sostegno alle attività rimaste chiuse a seguito della pandemia avevano nella pratica escluso la maggior parte degli enti no profit. Adesso anche gli ETS possono richiedere i ristori grazie al decreto interministeriale del 30 ottobre 2021, che determina la ripartizione delle risorse finanziarie.

Ecco quali sono i requisiti per fare richiesta. Possono accedere a questi fondi straordinari del decreto ristori tutte le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (OPS) e le onlus. Primo requisito è che l’organizzazione sia iscritta nel relativo registro precedentemente alla data del 25 dicembre 2020. Inoltre nel corso del 2020 l’ente deve aver ridotto o cessato le proprie attività statuarie.

Le attività svolte da queste organizzazioni devono essere ricomprese nell’elenco dei codici ATECO indicati nel decreto interministeriale. Infine, ultima condizione, l’associazione che richiede i contributi deve essere iscritta ancora al registro di riferimento, regionale, nazionale o all’anagrafe delle onlus.

Purtroppo le organizzazioni hanno i giorni contati per fare richiesta di questi contributi. Infatti la data ultima per richiedere questi fondi scade sabato 11 dicembre alle ore 23:59. La domanda deve essere inoltrata attraverso la piattaforma elettronica messa a disposizione dal Ministero del lavoro, che si trova a questo link. Ogni ente può ottenere un contributo che varierà a seconda del numero delle domande totali e in funzione delle risorse disponibili. Comunque il contributo che verrà assegnato ad ogni organizzazione non potrà superare l’importo massimo di 5.000 euro.

Il Ministero ha previsto anche degli accertamenti a campione in caso di indebito percepimento del contributo. Qualora lo Stato verificasse che un ente ha ricevuto degli aiuti senza averne diritto, richiederà le somme versate maggiorate degli interessi legali maturati.

