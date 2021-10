Il nostro armadio è praticamente una sfumatura continua di nero e grigio. Capita a tante, soprattutto superata la soglia dei quarant’anni di rifugiarsi nei colori scuri. Un po’ per la paura di sembrare inadatte e un po’ perché abbiamo la convinzione che il nero sfini la figura. Questo in parte è vero, ma un look dalle tonalità scure non è sempre sinonimo di eleganza.

I colori più vivi e sgargianti se abbinati alla perfezione possono farci ringiovanire in un attimo. Non pensiamo sempre che colori come rosso o azzurro siano solo per le adolescenti o donne più giovani.

Se vogliamo ravvivare il nostro look basterà includere qualche capo strategico nel nostro armadio. Non dobbiamo liberarci di tutti i capi neri e grigi che abbiamo, anzi. Combinandoli con capi un po’ più accesi possiamo creare outift incredibili.

3 strepitosi abbinamenti che stanno spopolando per essere alla moda anche dopo i 50 anni

Gli abbinamenti di colori sono sempre un argomento che desta tante discussioni. Ci sono alcuni colori che quasi per tradizione non abbiniamo mai insieme come il blu e il nero. Oppure il rosa con il rosso, abbinamenti che erano dei veri anatemi per le nostre nonne.

Ormai la moda ha completamente sdoganato alcune convinzioni del passato. Quindi, proviamo a giocare con i colori per apparire più giovani abbinando questi capi. Ad esempio un look molto semplice con jeans e stivali può prendere vita se abbiniamo un golfino azzurro chiaro. Per completare il tutto abbiniamoci un cappotto color verde menta, in un attimo perderemo almeno 10 anni.

Per un abbinamento più casual usiamo i nostri amati pantaloni neri, con un anfibio o dei tronchetti. Una magliettina a collo alto rossa della tonalità che più si abbina al nostro incarnato. E per ripararci dal freddo indossiamo un bomber color sabbia.

Per finire se vogliamo un look più sofisticato ma sempre giovanile mettiamo delle scarpe stringate nere. Indossiamo dei jeans neri modello slim per slanciare la figura e una bella camicia marrone. Cosa abbinare come capospalla? Uno stupendo cappottino corto sui toni del rosa cipria.

Armadio, capi e saldi

Quindi, ecco 3 strepitosi abbinamenti che stanno spopolando per essere alla moda anche dopo i 50 anni. Rinnoviamo il nostro armadio un po’ troppo triste e grigio con questi splendidi colori. Non serve spendere cifre esagerate per vestirci in modo impeccabile basta sapere dove comprare e quando fare acquisti. Sfruttiamo i saldi o il Black Friday ormai alle porte, ma teniamo d’occhio anche i vari siti di abbigliamento online. Ce ne sono diversi che già propongono sconti super convenienti in questo periodo. Ne abbiamo suggeriti alcuni in questo articolo “Perché aspettare il Black Friday quando su questi siti ci sono già offerte incredibili”.

