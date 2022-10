Un cane giocherellone e muscoloso, un abile guardiano con l’anima da bambino

Il cane è un simpatico amico per l’uomo, con il quale passa anche parecchio tempo insieme. Si dice infatti che circa il 47% delle famiglie italiane abbiano un cane in casa. Inoltre, le razze di cane sono tante per cui è possibile scegliere con facilità quella che meglio si adatta alle proprie esigenze.

Ci sono dei cani, ad esempio, che sono fatti per la vita di famiglia. Non hanno un animo aggressivo e sono anche giocherelloni come i bambini. Così è per il Carlino, il Golden Retriever e il labrador. Tuttavia, non sempre il cane dimostra di aver voglia di giocare.

Cosa fare se il nostro amico a quattro zampe ringhia

Di fatto il linguaggio dei cani è spesso poco conosciuto dagli esseri umani. In genere, si cerca di trasmettere le abitudini umane al cane che abbiamo in casa o che incontriamo per strada. Così come due esseri umani si stringono la mano quando si incontrano e comunque si dirigono uno verso l’altro allo stesso modo pensiamo di fare con il cane. Ma non funziona così, e , a volte, potrebbe succedere che il nostro cane ci ringhi contro.

In effetti, il ringhio è una specie di avvertimento, che c’è qualche cosa che non sta funzionando nei nostro modo di comunicare con l’animale. La prima cosa da fare allora è di interrompere l’azione che si sta facendo verso il cane.

Un cane giocherellone e muscoloso che piace a molti

Lungo il corso degli anni gli uomini hanno selezionato alcune razze e le hanno incrociate tra di loro, proprio perché potessero rispondere alle loro esigenze lavorative. Sono nati così i cani da guardia, da caccia o i cani pastore. Certamente, un cane da guardia deve essere un animale che incute un certo timore. Un’altra qualità è che dovrebbe non lasciarsi coinvolgere emotivamente dagli estranei, in modo da salvaguardare il rapporto con la famiglia.

Tuttavia, alcune razze hanno abbandonato il loro scopo originario e col passare degli anni hanno tirato fuori un carattere leggermente diverso. È stato così per il bulldog francese e in genere proprio per il bulldog. Il nostro cane ora si ritrova con un animo che è allo stesso tempo giocherellone ma anche da guardiano. Era questo infatti lo scopo per il quale era nato.

Ha le caratteristiche di un cane giocherellone e muscoloso e mantiene una certa diffidenza nei confronti degli estranei. Diffidenza, però, temporanea, fino a quando si prende il tempo di studiarci meglio. È tuttavia venuta fuori anche la sua anima giocosa, che piace molto alle famiglie.

