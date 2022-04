Questo aprile si preannuncia un mese ricco di eventi, ma non tutti i segni dello zodiaco potranno dirsi soddisfatti. La congiunzione tra Giove e Nettuno nei Pesci non si dimostrerà molto propizia per tutto lo zodiaco.

Nella prima settimana, grazie alla Luna Nuova nel segno dell’Ariete, è il momento di imbarcarsi in nuovi progetti. Il fatto è che bisogna stare molto attenti e valutare tutti i pro e contro. La voglia di ricominciare e dare una svolta alla propria vita è tanta. Dopo questi anni passati un po’ in stallo è normale, ma prendiamo le dovute precauzioni. Sia nella sfera personale che in quella finanziaria, è bene andarci con i piedi di piombo.

Ma quali saranno i segni che si troveranno con la fortuna contro in questo periodo? Vediamo chi dovrà fare un po’ più attenzione a come muoversi secondo l’Astrologia.

Un aprile parecchio complicato per questi 3 segni sfortunati che se la vedranno grigia nei prossimi giorni

Come sempre, è bene ricordare che l’oroscopo è soltanto un’interpretazione della posizione degli astri. Non si tratta di una scienza e sebbene potrebbe darci qualche indicazione sul futuro, nulla è certo.

Mese di spese non indifferenti porteranno questo segno di acqua a ritrovarsi con il portafoglio vuoto. Non è il momento di lanciarsi in nuove scommesse o progetti incautamente. La fortuna sembra non sorriderci, meglio aspettare fine mese prima di buttarsi nell’ignoto. Stessa cosa nell’ambito sentimentale, prendiamoci del tempo prima di lanciarci in una convivenza.

Il Leone viene da un mese di marzo al top, abbiamo visto come la primavera abbia risvegliato le emozioni. Forse abbiamo incontrato una persona che ci ha conquistato, ma potremmo ritrovarci con il cuore spezzato.

Attenzione anche alle finanze, già precarie nel mese di marzo. Se abbiamo deciso di avventurarci verso nuove mete, per questo mese cerchiamo di risparmiare. Non tocchiamo i risparmi messi da parte perché non è proprio il momento più adatto per farlo.

Finiamo con il segno dei Pesci

Questo segno verrà influenzato dalla Congiunzione di Giove e Nettuno. Se nei primi giorni è visibile un netto miglioramento anche nelle relazioni, non sarà sempre così. Infatti verso metà mese le insicurezze prenderanno il sopravvento, anche in amore. Meglio dedicarsi a una autoriflessione ed evitare di fare mosse di cui potremmo pentirci.

Quindi, un aprile parecchio complicato per questi 3 segni che avranno qualche problemino ad aprile. Ma non preoccupiamoci, abbiamo già visto come il Cancro e altri segni sfortunati a marzo sono già in ripresa.

