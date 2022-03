L’equinozio di primavera è arrivato e tutta la Natura sembra risvegliarsi come un perfetto orologio. Sentiamo il cinguettio degli uccelli pervadere l’aria, i primi alberi in fiore e il leggero tepore del sole.

Quest’aria di rinascita è così palpabile che sembriamo ricaricati di energia e vivacità. Un po’ tutti i segni dello zodiaco sembrano avere il vento a loro favore. Ma in particolare alcuni segni vedranno la Luna d’Aria influenzarli positivamente in tutti gli ambiti.

A partire dai Gemelli, segno che sfrutterà la foga del momento per dichiararsi finalmente alla persona amata. Sarà così felice ed emozionato che non sono da escludere anche grandi gesti plateali. Niente li fermerà da esporsi e dire finalmente ciò che pensano, tanto in amore che sul lavoro. Attenzione solo a non lasciarsi troppo trasportare dall’impeto del momento, meglio equilibrare le parole soprattutto in ufficio.

Risveglio di emozioni in primavera non solo per Gemelli ma anche per questi 3 segni fortunati che avranno quello che desiderano

Un altro segno che risentirà positivamente della Luna d’Aria è sicuramente la Bilancia. Finalmente l’autostima salirà e sarà in grado di affrontare ogni sfida con audacia e a testa alta. Questo porterà a molta fortuna nel campo finanziario, ma anche in amore. I single troveranno la persona con cui condividere avventure e perché no, sistemarsi. Chi è in coppia potrà finalmente vedere formarsi la famiglia tanto desiderata.

Acquario e Leone, Aria e Fuoco

Sono i segni d’aria a sentirsi trasportati dalle emozioni, ma questo influenzerà anche i nati sotto il segno del Leone. Un segno di fuoco pronto a partire per mete lontane e staccarsi da tutto e tutti. In questi giorni più che mai la voglia sarà così tanta che si deciderà ad agire. Attenzione solo alle finanze, meglio non sperperare tutti i risparmi e tenere qualcosa da parte. Visto il periodo è sempre bene avere un paracadute da utilizzare nei momenti meno propizi.

Per finire l’Acquario, che può contare su un inizio 2022 davvero positivo. Fortuna, soldi e amore, ma anche progetti che hanno preso il volo dopo il loro compleanno. Una valanga di soddisfazioni che se non sono ancora arrivate, sono dietro l’angolo. Manca poco per soddisfare tutti i loro sogni.

Insomma, risveglio di emozioni in primavera non solo per questo segno d’aria spensierato e brillante. La fortuna che lo avvolge in questo equinozio di primavera si trasmetterà anche ad altri segni dello zodiaco. Tant’è che nei prossimi giorni anche l’Ariete avrà un carisma irresistibile e tutti cadranno ai suoi piedi.

