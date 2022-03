Dare un’occhiata all’oroscopo del mese non fa mai male. Un piccolo anticipo di ciò che prevede l’Astrologia per il nostro segno potrebbe esserci di conforto. Magari stiamo vivendo un periodo particolarmente difficile e vogliamo sapere se e quando avrà fine.

Certo, l’Astrologia e l’oroscopo non si basano su evidenze scientifiche e sono semplici interpretazioni. Delle volte, però, ci rendiamo conto di come sappiano darci delle risposte precise che sembrano fatte per noi. Per questo sono tante le persone che ogni mese o ogni giorno consultano cosa dicono le stelle.

In genere, si cerca sempre di capire quale sia il segno più fortunato del momento. Quali affinità tra i segni sono le migliori per costruire una relazione duratura. O come conquistare l’uomo Vergine o l’uomo Sagittario. Però, come alcuni segni si prospettano molto più fortunati di altri, capita ovviamente che altri non lo siano.

Mese nero non solo per il Cancro ma anche per questi altri 2 segni che passeranno dei momenti difficili

Abbiamo visto come le stelle stiano sorridendo ai nati sotto il segno dell’Acquario. Ma come in tutte le cose anche l’Astrologia è un mondo fatto di equilibri. Qualcuno sale e qualcuno scende e le previsioni per questo mese non sono delle più rosee per questi 3 segni.

Secondo le stelle i nati sotto il segno del Cancro potrebbero ritrovarsi con il cuore spezzato. Le relazioni in questo momento potrebbero avere qualche problema importante. Non i soliti piccoli litigi, ma una divergenza di opinioni su questioni importanti. Però, possiamo approfittare di questo momento per fare un resoconto generale della nostra storia. Magari ci accorgeremo che la persona che abbiamo accanto in fondo non è la nostra anima gemella.

Il secondo segno che forse non se la passerà molto bene questo mese è il Toro. Dal punto di vista sentimentale va tutto a gonfie vele ma non è lo stesso in campo lavorativo e finanziario. Troppi impegni e troppo tempo dietro una scrivania ma poche soddisfazioni. L’aumento tanto sperato ancora non si vede all’orizzonte, ma non disperiamo. La situazione sembrerebbe cambiare nella seconda metà dell’anno.

Finiamo con il segno del Capricorno

Il Capricorno dovrà tribolare un po’ prima di raggiungere i suoi obiettivi. L’oroscopo del 2022 sembra essere molto propizio per i nati sotto questo segno. L’unico problema è che si dovrà prima raggiungere il fondo per poi risalire. Sia in amore che in ambito lavorativo si prospettano grandi cose, ma ci vuole pazienza. Ora ci sembra davvero che nulla vada per il verso giusto, ma è solo un momento. A breve ci saranno grandi svolte sia nella sfera personale che in quella finanziaria.

Insomma, abbiamo visto che sarà un mese nero non solo per il Cancro questo marzo 2022. A volte come si dice, capita di avere Saturno contro e ci sembra che tutto vada storto. Però non molliamo, arriveranno sicuramente momenti migliori e questo periodo passerà.

