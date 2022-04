Molti li reputano dei legumi noiosi ma lasceranno tutti a bocca aperta se preparati in questo modo per antipasto o contorno

Ci siamo forse annoiati di proporre sempre i soliti snack agli ospiti che vengono da noi per trascorrere qualche ora di allegria. Non c’è nulla di male nell’essere consuetudinari presentando olive e patatine. Ma alle volte un po’ di creatività in cucina aiuta. Oltretutto, ci consente di rivisitare un ingrediente che spesso viene poco esaltato.

Ed è un peccato, perché i ceci sono un prodotto importante per la nostra dieta. Sono facili da reperire, visto che quelli lessi si trovano tutto l’anno. Se cerchiamo quelli freschi, questi si raccolgono tra giugno e settembre. Sono un ingrediente importante, perché sono fonte di proteine, vitamine B e fibre. Per molti forse sono insipidi e sempre uguali. Ma sbagliano. Infatti, preparare i ceci in questo modo potrebbe cambiare le nostre abitudini di aperitivo. Molti li reputano dei legumi noiosi ma questi ceci fritti al curry sono una delizia.

Il metodo di cottura

Per quanto riguarda gli ingredienti, abbiamo bisogno di olio di semi di girasole per una frittura più leggera. Poi, tra le spezie usiamo curry (o alternativamente la paprika), e ovviamente i ceci ben asciutti. Così, iniziamo lentamente a scaldare l’olio, di cui verseremo in una padella circa 6 o 7 centimetri in altezza di prodotto. Quando la temperatura raggiunge i 180°, possiamo immergere i ceci. Prendiamo precauzioni per non ustionarci a causa dell’alta temperatura. Per mischiarli, di tanto in tanto possiamo utilizzare un cucchiaio in legno.

Monitoriamo la cottura fino a quando non li vediamo dorati. Ci vorranno circa 5 minuti. Li possiamo ora togliere con l’ausilio di una schiumarola, ma attenzione perché saranno impregnati. Facciamoli scolare per bene. Potremmo appoggiarli sulla carta e aspettare che rilascino l’olio. Ora possiamo passare a insaporirli. Se inserire curry o paprika, dipenderà tutto dalla sfumatura di sapore che vorremo dare loro.

Molti li reputano dei legumi noiosi ma lasceranno tutti a bocca aperta se preparati in questo modo per antipasto o contorno

Per servirli, chiudiamoli in un cartoccio, proprio come se si trattasse del prodotto acquistato ad una fiera. Sono croccanti, saporiti e colorati. Difficilmente potremo fare a meno di spizzicarli di continuo. Se li serviamo per aperitivo, potremmo accompagnarci una birra rossa. Con il suo corpo e il suo aroma, infatti, farà da contrappeso alle spezie e al fritto dei ceci.

Questi legumi possono essere preparati anche in altre ricette. Una, ad esempio, è la pasta di ceci alla romana che li utilizza, appunto, come condimento alla pasta. Se ci piace poi conoscere dei legumi saporiti, dovremmo provare questa tipologia. Questi legumi raccolti a mano sono considerati una prelibatezza culinaria e hanno una origine antica, visto che erano amati dagli Etruschi e dagli antichi Romani.

Approfondimento

