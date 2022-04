Ecco i cibi che dovremmo mangiare con virus intestinale e gastroenterite e gli alimenti che dovremmo bandire per non peggiorare la situazione

Il cambio di stagione e i continui sbalzi di temperatura di questi giorni rischiano di mettere a dura prova la nostra salute. Soprattutto se abbiamo ancora le difese immunitarie basse. E se il consiglio resta quello di inserire nella dieta alimenti ricchi di vitamine e antiossidanti, può comunque capitare di contrarre il temutissimo virus intestinale. Non dobbiamo spaventarci. Anche in questo caso mangiare bene potrebbe velocizzare i tempi di recupero e aiutare l’organismo a riprendersi più in fretta. Quindi ecco i cibi che dovremmo mangiare con virus intestinale e con la gastroenterite. Ma soprattutto quelli da evitare assolutamente per non peggiorare le cose.

Gli alimenti consigliati in caso di gastroenterite e virus intestinali

La gastroenterite può essere causata sia da virus che da batteri e solitamente si presenta con sintomi come dolori addominali e nausea. Nei casi più gravi può portare anche febbre più o meno alta. Oppure vomito e diarrea difficili da controllare.

Come sempre, la strada migliore se ne soffriamo è quella di consultare il medico. Sarà lui a indicarci l’eventuale terapia farmacologica da seguire. Ma possiamo anche seguire delle comuni regole di comportamento per migliorare la salute dell’organismo.

Il primo consiglio è quello di reidratare il corpo. Il vomito e la diarrea ci fanno perdere moltissimi liquidi, che possiamo reintegrare bevendo acqua e bevande calde come il tè. Ok anche a cibi più “sostanziosi” come brodo e minestre.

I cibi da reintrodurre quando spariscono i sintomi

Il passaggio cruciale nel ritorno alla normale alimentazione è quello dei giorni successivi alla scomparsa dei sintomi. Un processo che deve essere graduale. Possiamo partire reintroducendo prima i carboidrati e poi passare al pesce e a carne come pollo e tacchino. Meglio evitare, invece, verdura e frutta se non la cuociamo. Il loro contenuto di fibre potrebbe stimolare la motilità intestinale.

Ecco i cibi che dovremmo mangiare con virus intestinale e gastroenterite e gli alimenti che dovremmo bandire per non peggiorare la situazione

Veniamo agli alimenti che andrebbero evitati sia durante che dopo la gastroenterite. La scienza ha dimostrato le proprietà del caffè relative nella protezione del cuore. Purtroppo, però, la caffeina si sposa malissimo con i disturbi intestinali. Meglio evitare il caffè o almeno ridurne il consumo finché non ci siamo ristabiliti.

Bandite anche le bevande alcoliche e il latte che potrebbero peggiorare i sintomi per l’intestino. Gli ultimi alimenti da sospendere momentaneamente sono quelli particolarmente saporiti, le spezie e i condimenti più pesanti. Rischiano di mettere a dura prova lo stomaco già affaticato da virus e batteri.

