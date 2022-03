Trovare l’amore, quello passionale e coinvolgente che ci stravolge la vita è il sogno di molti. Sarebbe bello poter capire istantaneamente se una persona è fatta davvero per noi. Senza ritrovarsi a sprecare tempo ed energie dietro chi non ci apprezza per quelli che siamo.

Purtroppo non è sempre facile avere le risposte che cerchiamo. Spesso ci ritroviamo in relazioni difficili, dove trovare un punto d’incontro sembra impossibile.

Per quanto ogni relazione e persona è assolutamente unica, l’oroscopo sembrerebbe darci qualche aiutino. Infatti, secondo l’astrologia sarebbe possibile prevedere non solo eventi, ma anche le relazioni tra le persone.

Prendendo sempre queste credenze per quelle che sono, si potrebbero scoprire molte più cose. Si potrebbe capire il carattere di ogni persona in base al proprio segno di nascita e all’ascendente. Non solo, conoscendo queste caratteristiche si potrebbe anche valutarne la compatibilità con gli altri segni dello zodiaco.

Ce lo dicono le stelle come conquistare il partner, ecco le affinità di coppia tra questi segni che faranno scintille

Vediamo quindi cosa prevede l’oroscopo di questi mesi in fatto di compatibilità tra i segni. Esistono delle affinità di coppia bene salde secondo l’astrologia, ma non significa che possano mutare. Venendo così influenzate dal periodo, dall’anno o dalla posizione dei corpi celesti.

I segni che sarebbero destinati a fare scintille

Contrariamente a quello che si crede, non è detto che segni dello stesso elemento siano compatibili. Infatti, il più delle volte sembra valere il detto “gli opposti si attraggono”, anche secondo l’oroscopo.

Alcune delle affinità più incredibili sembrerebbero esserci tra i segni di Fuoco e di Terra. Quindi Ariete, Leone e Sagittario sono estremamente compatibili con Toro, Vergine e Capricorno. Quando questi segni si incontrano hanno un rapporto travolgente, sotto tutti i punti di vista. Non mancano litigi e discussioni, ma sotto le lenzuola si risolve sempre tutto.

Stessa cosa per i segni di Acqua e Aria, che però tra loro hanno un rapporto molto più etereo. Sì alla complicità, ma difficilmente si parla di amore travolgente e passionale. Più di un rapporto bilanciato, perché in genere questi segni sono più proiettati all’idea di famiglia. Quindi Gemelli, Bilancia e Aquario sono i partner adatti per Cancro, Scorpione e Pesci.

Primavera di fuoco per queste coppie

Ma cosa dice l’oroscopo per questo periodo? Ecco, vedremo delle strane coppie formarsi sotto la Luna nella Vergine. Il magnetismo del Leone farà strage di cuori, soprattutto con i nati sotto il segno dei Gemelli. Un’altra coppia che non riuscirà a togliersi le mani di dosso è quella formata da Capricorno e Cancro. Se ne vedranno delle belle anche tra Bilancia e Vergine, segni che potrebbero anche essere ottimi amici.

Quindi, ce lo dicono le stelle come conquistare il segno zodiacale con cui abbiamo la massima compatibilità. Abbiamo già parlato di come il Toro avrà una settimana di fuoco, ma non solo lui potrà ritenersi fortunato. Anche i Pesci infatti potranno gioire, proprio con un partner Toro con cui ci sarà grande affiatamento.

